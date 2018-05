MATTEO GENTILI Chiude per sempre con Paola Di Benedetto e incontra la mamma di Alessia

MATTEO GENTILI ignora le parole di Paola e commenta Francesco Monte : Francesco Monte contro Matteo: Gentili commenta le dichiarazioni al Grande Fratello Matteo Gentili in diretta al Grande Fratello ha avuto l’opportunità stasera di sentire le dichiarazioni che Paola Di Benedetto e Francesco Monte hanno fatto su di lui rispettivamente a Verissimo e su Chi. Barbara d’Urso ha chiamato il calciatore e la sua nuova fidanzata Alessia nella Mistery Room, e ha detto loro che il loro amore è vissuto ...

Paola Di Benedetto ha dubbi sulla storia di MATTEO GENTILI e Alessia : Matteo Gentili e Alessia Prete: la frecciata di Paola Di Benedetto Ha rotto il silenzio poche ore fa Paola Di Benedetto. Ospite di Federica Panicucci a Mattino 5, l’ex naufraga non si è tirata indietro di fronte alle domande della conduttrice di Cecina su Matteo Gentili e Alessia Prete. L’ex di Francesco Monte ha ammesso di non essere per nulla gelosa nel vedere il calciatore intrattenersi piacevolmente con la modella di Torino. ...

MATTEO GENTILI fa una nuova confessione su Paola Di Benedetto : Grande Fratello: Matteo Gentili parla di Paola Di Benedetto Paola Di Benedetto è tornata protagonista al Grande Fratello. Matteo Gentili si è lasciato andare a un’altra confessione sulla sua ex ragazza e sul loro rapporto. Nelle prime ore della mattina, dopo la festa organizzata dai ragazzi del GF 15, Matteo e Alessia, appartati in giardino si sono lasciati andare a una serie di rivelazioni sulla loro vita passata, i loro ex e il modo di ...

Grande Fratello 15 - primi segnali di crisi tra MATTEO GENTILI e Alessia Prete? : All'interno della casa del Grande Fratello ci sono le prime crepe tra Matteo Gentili ed Alessia Prete. La coppia formata nel reality show di canale5 sta vivendo in acque agitate, sia dopo le parole di Matteo che, rivolto alla sua attuale fiamma, le ha consigliato di rifarsi il seno; sia dopo le affermazioni dell'ex fidanzato di Paola di Benedetto che ha voluto chiarire la situazione che sta vivendo con la giovane ragazza, invitandola a ...

GF 15 - Lucia piange per Filippo : MATTEO GENTILI e Alessia l’hanno messa in crisi : Grande Fratello, Lucia Orlando in crisi: il rapporto con Filippo Contri e il paragone con Matteo Gentili e Alessia Prete La prima coppia nata al GF 15 è stata quella formata da Lucia Orlando e Filippo Contri che adesso, tuttavia, sembrerebbero essere già in crisi. Tra i due concorrenti, infatti, la passione e la voglia di […] L'articolo GF 15, Lucia piange per Filippo: Matteo Gentili e Alessia l’hanno messa in crisi proviene da ...

Grande Fratello 2018 : Francesco Monte si scaglia contro MATTEO Gentili : Intervistato da Chi, l'ex tronista attacca il gieffino per le dichiarazioni rilasciate sulla fine della storia con Paola Di Benedetto.

Francesco Monte contro MATTEO GENTILI : l’ex tronista è arrabbiato : Francesco Monte attacca Matteo Gentili nell’ultima intervista al settimanale Chi A Francesco Monte non sono piaciute le ultime dichiarazioni di Matteo Gentili al Grande Fratello. L’ex fidanzato di Paola Di Benedetto ha insinuato di sapere già della fine della storia tra Monte e Madre Natura. Una dichiarazione andata in onda durante la diretta del reality […] L'articolo Francesco Monte contro Matteo Gentili: l’ex tronista ...