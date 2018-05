Mattarella si prende una pausa | oggi vede Casellati e Fico Dubbi sul premier e sulla sua

Mattarella prende tempo : richiamo su conti e spread : Non oggi, forse domani Sergio Mattarella darà l'incarico a Giuseppe Conte, il giurista indicato da Luigi Di Maio e da Matteo Salvini nei due colloqui separati avvenuti sul Colle. Il capo...

Mattarella non decide e prende tempo : O quantomeno per chiarire una volta per tutte che appena ricevuto l'incarico sarà il premier l'interprete della politica del governo, a cominciare dalla scelta dei ministri, da condividere con il ...