Mastercard : lancia Accelerate per supportare crescita FinTech : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – Mastercard lancia oggi Accelerate, un nuovo programma per supportare la crescita delle FinTech su scala industriale, che riflette il costante impegno dell’azienda per lo sviluppo di questo settore. Questa iniziativa, si legge in una nota, è stata progettata per supportare i progetti nascenti dei player del settore, con accordi dedicati, che prevedono l’accesso di informazioni, strumenti, tecnologie e ...