Il Capitano Maria : anticipazioni ultima puntata di Martedì 22 maggio 2018 : Il Capitano Maria - Vanessa Incontrada Quattro puntate, dirette da Andrea Porporati, racconteranno su Rai 1 la lunga indagine che Maria Guerra porterà avanti per salvare la sua città e scoprire la verità sulla morte del marito. Il Capitano Maria dovrà combattere contro hacker, multinazionali, pericoli e ricordi, per tentare di dimenticare il passato ed andare avanti. Ecco a seguire le anticipazioni di tutte le puntate, aggiornate di settimana in ...

GP Monaco - piloti in campo : la partita in live streaming su Sky Martedì 22 maggio : Tanti i nomi di primo piano per questo evento: tra le fila dello Star Team MC ci saranno ex calciatori come William Gallas e Flavio Roma ed ex glorie del mondo dello sport in generale, come Max ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di Martedì 22 maggio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di martedì 22 maggio 2018: Dopo un durissimo confronto con Anita (Ludovica Bizzaglia), che non intende disintossicarsi, Luca (Marco Basile) e Vittorio (Amato D’Auria) si mettono di nuovo alla ricerca della ragazza… Mariella (Antonella Prisco) scambia l’interesse di Tiziano (Lucio Caizzi) verso Cerruti (Cosimo Alberti) per un’infatuazione nei propri confronti, Guido (Germano Bellavia) deve ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di Martedì 22 maggio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 22 maggio 2018: Onesimo e Hipolito cercano di recuperare la rana persa alla Villa… Adela parla a Candela, Emilia e Gracia dell’incontro avvenuto tra lei e Aquilino… Donna Francisca è ancora nel suo letto d’ospedale dopo l’ictus che l’ha colpita ma chiama egualmente Saul per metterlo di fronte a una scelta definitiva… Da non perdere: diventa fan della ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di Martedì 22 maggio 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 22 maggio 2018: Liam Spencer (Scott Clifton) contesta la leadership di Bill (Don Diamont) e registra il dialogo in cui il padre ammette di aver organizzato l’incendio alla Spectra… Liam, forte della registrazione in suo possesso, minaccia Bill con una denuncia penale e gli ordina le sue dimissioni da amministratore delegato delle Spencer Publications, dopo di che si accinge a prendere il ...

Meteo Roma le previsioni per Martedì 22 Maggio 2018 : Meteo Roma. Martedì 22 Maggio 2018 è previsto tempo stabile in mattinata e possibili rovesci al pomeriggio. Meteo Roma le previsioni per Martedì 22 Maggio 2018 Tempo stabile nel corso della mattinata con cieli poco nuvolosi; possibili rovesci al pomeriggio in esaurimento entro la serata. Temperature comprese tra +15°C e +25°C. Meteo Lazio le previsioni per Martedì 22 Maggio 2018 Possibili piogge al mattino sul viterbese, stabile sui restanti ...

Le previsioni meteo per domani - Martedì 22 maggio : Versione breve: pioverà quasi ovunque The post Le previsioni meteo per domani, martedì 22 maggio appeared first on Il Post.

UNA VITA - anticipazioni puntata di lunedì 21 e Martedì 22 maggio 2018 : anticipazioni puntata 454 di Una VITA di lunedì 21 e martedì 22 maggio 2018: Liberto dice a Rosina che l’uomo amato da Elvira è Simon ed è per tale motivo che non è possibile dire la verità ad Arturo ed eVITAre il duello. I due informano Susana e così quest’ultima tenta di intercedere per il nipote presso il colonnello Valverde, che però la caccia… Huertas intende allontanarsi da Felipe, non resistendo più a stargli ...

Ascolti TV | Martedì 15 maggio 2018. Grande Fratello vince con il 24.9% - Il Confine 15.2%. Floris 9% : Barbara D'Urso e Aida Nizar Su Rai1 la prima puntata de Il Confine ha conquistato 3.666.000 spettatori pari al 15.2% di share. Su Canale 5 la quinta puntata di Grande Fratello 15 - in onda dalle 21.34 all’1.27 – ha raccolto davanti al video 4.237.000 spettatori pari al 24.9% di share. Su Rai2 il triplo appuntamento con Hawai Five O ha interessato 1.324.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 il film X-Men – Giorni di ...

Ascolti tv Martedì 15 maggio 2018 : Prime Time Su Rai 1 La miniserie Il Confine, prima parte (live) ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Grande Fratello (live) ha registrato 000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film X-Men - Giorni di un futuro passato ha registrato un netto di ...

Grande Fratello 15 – Quinta puntata di Martedì 15 maggio 2018 – Nina Moric e Stefania Pezzopane nella casa. Luigi Favoloso squalificato. Eliminata Mariana. : E’ tornato Grande Fratello con la quindicesima edizione e il ritorno alla conduzione a distanza di quasi quindici anni di Barbara D’Urso. Positive le prime due puntate dal punto di vista degli ascolti: quasi il 23% all’esordio, il 21% nella scorsa puntata. Circa 3% in più rispetto all’ultima edizione nella versione pura andata in onda […] L'articolo Grande Fratello 15 – Quinta puntata di martedì 15 maggio 2018 ...

Martedì 22 Maggio Finale delle Olimpiadi di Robotica 2018 al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia : ... Irene Fassi e Silvio Traversaro racconteranno ai giovani le loro esperienze di ricerca e le prospettive della Robotica, con due interventi dal titolo 'Robot e micro-mondo: viaggio a Lilliput' , ...