Marte | misteriosa scoperta sul Pianeta Rosso | prova di antichi alieni?

(Di martedì 22 maggio 2018) Joe White, 45 anni, cercatore online di UFO, afferma di aver trovato i resti di un antico abitante extraterrestre di. L’affermazione è comparsa online dopo che White ha trascorso ore e ore ad analizzare immagini catturate dal rover Curiosity della NASA. Le strane immagini ritraggono quello che sembrerebbe essere un teschio. Secondo White, il teschio in questione misura 60 cm, che fa ipotizzare un proprietario con un’altezza di oltre 450 metri. White ha aggiunto: “Questo sembra un teschio gigante con una mascella e due cavità oculari. Questi per me somigliano a denti, forse sette. E questa sembra una mascella”. Le immagini hanno fatto il giro del web e sono molte le persone che hanno dimostrato entusiasmo per la, sostenendo la teoria di White. Altri, invece, hanno avanzato l’ipotesi che si tratti di un’incisione su legno o su un albero. Tuttavia, potrebbe esserci una ...