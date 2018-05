MARIANO CATANZARO LASCIA IL TRONO? Uomini e Donne | Giulia De Lellis lo accusa | Ma

MARIANO CATANZARO lascia il trono?/ Uomini e Donne - le reazioni di Eleonora e Valentina : Mariano Catanzaro non rispetta le regole di Uomini e Donne e dopo l'ultima segnalazione, le sue corteggiatrici hanno abbandonato lo studio. Ecco le reazioni di Eleonora e Valentina(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 13:00:00 GMT)

Uomini e Donne/ Sara Affi Fella sceglie martedì - MARIANO CATANZARO non torna (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella registrerà la sua scelta martedi (ed è già stata in villa). Mariano Catanzaro invece non torna...(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 07:05:00 GMT)

MARIANO CATANZARO lascia il trono?/ Uomini e donne - la verità nella nuova registrazione : Due scelte e un abbandono? Così potrebbe chiudersi questa edizione di Uomini e donne ormai agli sgoccioli e nessuno del pubblico si scandalizzerà per Mariano Catanzaro, questo è certo(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 11:45:00 GMT)

MARIANO CATANZARO segnalazione. Maria De Filippi : “A noi ci fa scomodo” : Uomini e Donne, Mariano Catanzaro nella bufera: Maria De Filippi sbotta E’ appena finita una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, e a far molto discutere è stato senza ombra di dubbio il tronista Mariano Catanzaro. Cosa è successo? In pratica è finito nell’occhio del ciclone per via di alcune segnalazioni. Difatti il giovane protagonista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi è stato sorpreso ...

Maria De Filippi - Uomini e donne e il nuovo caso MARIANO CATANZARO : la gravissima doppia accusa : nuovo caso Mariano Catanzaro a Uomini e donne . Il tronista più chiacchierato di Maria De Filippi è stato accusato da una ragazza di aver baciato appassionatamente una signorina durante una serata in ...

MARIANO CATANZARO lascia il trono?/ Uomini e donne - una segnalazione fa infuriare Maria De Filippi : A Uomini e donne le segnalazioni su Mariano Catanzaro continuano ad arrivare. L'ultima lo vede in atteggiamenti intimi insieme a una ragazza, esterna al programma. Come la prenderà Maria?(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 12:20:00 GMT)

Uomini e Donne oggi : pesante segnalazione su MARIANO Catanzaro : oggi Uomini e Donne: Mariano Catanzaro sotto accusa, arriva una segnalazione La nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne sarà completamente incentrata su Mariano Catanzaro. La redazione del programma di Maria De Filippi ha ricevuto una segnalazione sul simpatico tronista napoletano. La conduttrice decide di non mandare in onda il video delle esterne […] L'articolo Uomini e Donne oggi: pesante segnalazione su Mariano Catanzaro ...

Uomini e Donne - MARIANO CATANZARO cacciato dal Trono? La De Filippi infuriata Video : Nuovo spazio dedicato a Uomini e Donne. La popolare trasmissione Mediaset tra poche settimane andra' in pausa estiva per poi ricominciare il prossimo autunno. Nei prossimi giorni verranno registrate le scelte delle troniste Nilufar Addati e Sara Affi Fella. E quella di Mariano Catanzaro [Video]? Moto probabilmente il ragazzo campano non scegliera' nessuno. Per quale motivo? Andiamo a vedere nel dettaglio cos'è successo nelle ultime ore. Le ...

Uomini e Donne - MARIANO CATANZARO cacciato dal Trono? La De Filippi infuriata : Nuovo spazio dedicato a "Uomini e Donne". La popolare trasmissione Mediaset tra poche settimane andrà in pausa estiva per poi ricominciare il prossimo autunno. Nei prossimi giorni verranno registrate le scelte delle troniste Nilufar Addati e Sara Affi Fella. E quella di Mariano Catanzaro? Moto probabilmente il ragazzo campano non sceglierà nessuno. Per quale motivo? Andiamo a vedere nel dettaglio cos'è successo nelle ultime ore. Le segnalazioni ...

Uomini e Donne/ MARIANO CATANZARO cacciato dal programma? La De Filippi furiosa (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Mariano Catanzaro lascia il programma senza scelta? Maria De Filippi furiosa con il tronista: dure conseguenze in arrivo(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne anticipazioni : segnalazione per MARIANO CATANZARO : Le ultime anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne sono incentrate sul tronista napoletano MARIANO CATANZARO; nella puntata registrata martedì 8 maggio 2018, Maria De Filippi ha infatti comunicato a tutti i presenti in studio di essere in possesso di alcune segnalazioni sul conto dell’uomo. Dopo aver fatto accomodare sulle loro sedute Valentina Pivati ed Eleonora Fortini, la conduttrice ha detto che la redazione ha ricevuto una ...

Uomini e Donne/ MARIANO CATANZARO sceglie Valentina? Grossa anticipazione grazie a una gaffe (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico. La scelta di Mariano Catanzaro sarà Valentina Pivati? La gaffe del tronista potrebbe essere la conferma...(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 07:35:00 GMT)

Registrazione Uomini e Donne/ Trono Classico : MARIANO CATANZARO abbandona il trono per una segnalazione? : Registrazione Uomini e Donne, trono Classico: protagonisti Sara Affi Fella, Mariano Catanzaro e Nilufar Addati. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ospiti.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 18:03:00 GMT)

Uomini e Donne/ MARIANO CATANZARO - dure accuse : "Persona falsa che gioca coi sentimenti" (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Mariano Catanzaro ancora al centro delle critiche: l'attacco della sua ex corteggiatrice Roberta De Grazia(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 07:35:00 GMT)