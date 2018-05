Mariano Catanzaro ha scelto Valentina Pivati Uomini e Donne | video | per il web una

“Voglio te”. A Uomini e Donne va in onda la scelta di Mariano Catanzaro : è colpo di scena. Il napoletano lascia il trono - poi ci ripensa e - inseguito dalle telecamere - sceglie lei : Mariano Catanzaro è tornato a ”Uomini e Donne” quando i percorsi di Nilufar Addati, Sara Affi Fella e Nicolò Brigante erano già a buon punto, ma Mariano, napoletano classe 1993, si è distinto sin da subito. È stato corteggiatore di Desirèe Popper, ma bisogna tornare indietro di qualche tempo per risalire alla sua prima volta in studio, quando era uno dei pretendenti di Valentina Dallari. Il giovane napoletano si è fatto ...

Ginevra Pisani contro Mariano Catanzaro di Uomini e Donne : Uomini e Donne: cosa è successo tra Mariano Catanzaro e Ginevra Pisani Il Trono di Mariano Catanzaro a Uomini e Donne ha scatenato più di qualche polemica e critica. Tra i detrattori del verace tronista anche Ginevra Pisani, l’ex corteggiatrice fidanzata di Claudio D’Angelo. La ventenne ha pubblicamente attaccato Mariano su Instagram, nel corso di […] L'articolo Ginevra Pisani contro Mariano Catanzaro di Uomini e Donne proviene ...

Uomini e Donne - Mariano Catanzaro ha scelto Valentina Pivati : Oggi, a sorpresa, è andata in onda la puntata con la scelta di Mariano Catanzaro, uno dei tronisti di questa seconda parte di edizione di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5, che sta giungendo al termine. Il trono dell'ex corteggiatore di Valentina Dallari e Desirée Popper aveva preso una brutta piega nelle ultime puntate.prosegui la letturaUomini e Donne, Mariano Catanzaro ha scelto Valentina ...

GIULIA DE LELLIS/ Uomini e Donne - duro attacco a Mariano Catanzaro : critiche anche per Valentina : GIULIA De LELLIS, scontro con Mariano Catanzaro nella puntata di Uomini e Donne: l'ex corteggiatrice si scaglia contro il tronista napoletano per il suo atteggiamento.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 16:35:00 GMT)

Uomini e Donne : Mariano Catanzaro ha scelto Valentina : Mariano abbandona Uomini e Donne e sceglie Valentina Colpo di scena al termine della puntata odierna di Uomini e Donne. Infatti poco fa, nella trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi, il tronista Mariano Catanzaro ha effettuato la sua scelta. Il giovane ha deciso di proseguire la conoscenza al di fuori degli studi Elios con Valentina la quale, dopo dubbi e tentennamenti, si è convinta e le ha detto di sì. Tutto ciò è avvenuto dopo una ...

Mariano Catanzaro ha scelto Valentina : sorpresa a Uomini e Donne : Mariano Catanzaro ha scelto Valentina a Uomini e Donne Mariano Catanzaro ha scelto Valentina a Uomini e Donne. Dopo numerose critiche e accuse in studio, l’ormai ex tronista ha deciso di fare una scelta prima di perdere la ragazza per sempre. Insieme a Eleonora, la Pivati ha pensato bene di lasciare lo studio. Mariano, dopo […] L'articolo Mariano Catanzaro ha scelto Valentina: sorpresa a Uomini e Donne proviene da Gossip e Tv.

Giulia De Lellis/ Uomini e Donne - scontro con Mariano Catanzaro : il pubblico la vuole "nuova opinionista" : Giulia De Lellis ha versato lacrime nell'ultima puntata di Uomini e Donne assistendo alla scelta di Nilufar Addati: è l'indizio del suo amore, ancora molto forte, per Andrea Damante?(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 15:50:00 GMT)

Mariano Catanzaro LASCIA IL TRONO?/ Uomini e Donne - Giulia De Lellis lo accusa : "Ma è pazzo - ringraziasse!" : MARIANO CATANZARO non rispetta le regole di Uomini e Donne e dopo l'ultima segnalazione, le sue corteggiatrici hanno abbandonato lo studio. Ecco le reazioni di Eleonora e Valentina(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 15:30:00 GMT)

Mariano Catanzaro lascia il trono?/ Uomini e Donne - le reazioni di Eleonora e Valentina : Mariano Catanzaro non rispetta le regole di Uomini e Donne e dopo l'ultima segnalazione, le sue corteggiatrici hanno abbandonato lo studio. Ecco le reazioni di Eleonora e Valentina(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 13:00:00 GMT)

Uomini e Donne/ Sara Affi Fella sceglie martedì - Mariano Catanzaro non torna (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella registrerà la sua scelta martedi (ed è già stata in villa). Mariano Catanzaro invece non torna...(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 07:05:00 GMT)

Mariano Catanzaro lascia il trono?/ Uomini e donne - la verità nella nuova registrazione : Due scelte e un abbandono? Così potrebbe chiudersi questa edizione di Uomini e donne ormai agli sgoccioli e nessuno del pubblico si scandalizzerà per Mariano Catanzaro, questo è certo(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 11:45:00 GMT)

Mariano Catanzaro segnalazione. Maria De Filippi : “A noi ci fa scomodo” : Uomini e Donne, Mariano Catanzaro nella bufera: Maria De Filippi sbotta E’ appena finita una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, e a far molto discutere è stato senza ombra di dubbio il tronista Mariano Catanzaro. Cosa è successo? In pratica è finito nell’occhio del ciclone per via di alcune segnalazioni. Difatti il giovane protagonista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi è stato sorpreso ...

Maria De Filippi - Uomini e donne e il nuovo caso Mariano Catanzaro : la gravissima doppia accusa : nuovo caso Mariano Catanzaro a Uomini e donne . Il tronista più chiacchierato di Maria De Filippi è stato accusato da una ragazza di aver baciato appassionatamente una signorina durante una serata in ...

Mariano Catanzaro lascia il trono?/ Uomini e donne - una segnalazione fa infuriare Maria De Filippi : A Uomini e donne le segnalazioni su Mariano Catanzaro continuano ad arrivare. L'ultima lo vede in atteggiamenti intimi insieme a una ragazza, esterna al programma. Come la prenderà Maria?(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 12:20:00 GMT)