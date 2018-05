Marco Giallini papà solo nel video di Due Destini di Tiromancino e Alessandra Amoroso

Netflix - Rimetti a noi i nostri debiti - con Marco Giallini e Claudio Santamaria : “Se vuoi essere universale parla del tuo quartiere” è la convinzione di Antonio Morabito, regista di Rimetti a noi i nostri debiti il primo film originale Netflix italiano, disponibile dal 4 maggio in 190 paesi e 22 lingue diverse. Il film, interpretato da Claudio Santamaria e Marco Giallini, è una produzione LA LUNA, LOTUS PRODUCTION una società di Leone Film Group con RAI CINEMA. “Personaggi simili ci sono sempre stati sotto ...

Cinema - Marco Giallini spiega la differenza tra quello americano e quello italiano. Spolier : si ride : “Qual è differenza tra Cinema americano e italiano? Gli americani fanno un ponte, spendono un milione di dollari, usano sei macchine da presa, e poi action, esplode di tutto… Da noi, invece, chi scrive (i film ndr), deve scrivere che c’è uno che va al bar e dice “hai saputo che cazzo è successo?”, ha spiegato ironicamente Marco Giallini protagonista di Io sono tempesta (in sala dal 12 aprile 2018) ospitato dal fattoquotidiano.it assieme al ...

Marco Giallini miliardario ai servizi sociali e il povero Elio Germano : la clip esclusiva : Ecco in anteprima esclusiva una clip del nuovo film di Daniele Lucchetti "Io sono Tempesta" che sarà nelle sale a partire dal 12 aprile. Scritto con Sandro Petraglia , il film racconta la storia di ...

Marco Giallini - clip esclusiva "Io sono tempesta" : Marco Giallini è Numa Tempesta, un finanziere che gestisce un fondo da un miliardo e mezzo di euro e abita da solo nel suo immenso hotel deserto, pieno di letti in cui lui non riesce a chiudere occhio.

Marco GIALLINI/ Video : "Mia moglie mi manca - non ce la faccio ad andare al cimitero" (Che fuori tempo che fa) : Video, MARCO GIALLINI a Che tempo che fa racconta il suo lato più intimo e privato: dal dolore per la moglie passando per il personaggio che più lo rappresenta.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 09:19:00 GMT)

Marco Giallini e Elio Germano al cinema con “Io sono tempesta” : Al cinema dal 12 aprile il nuovo film con Marco Giallini e Elio Germano intitolato “Io sono tempesta”. Marco Giallini è Numa Tempesta, un finanziere che gestisce un fondo da un miliardo e mezzo di euro e abita da solo nel suo immenso grand hotel deserto, pieno di letti in cui lui non riesce a chiudere occhio. Tempesta ha soldi, carisma, fiuto per gli affari e pochi scrupoli. Un giorno la legge gli presenta il conto: a causa di una vecchia ...

Marco Giallini - Io sono tempesta : fiaba amara sul potere del denaro : Lontana, ma solo per essere più libera, dai fatti di cronaca e dal dovere di essere verosimile, vuole raccontare, sorridendo e con un tono di fiaba, una fetta di Italia che il nostro cinema affronta ...

Marco Giallini/ "Non mi piace parlare di politica. Ho votato dopo 30 anni di astensionismo ma è stato inutile" : Marco Giallini torna al cinema con il film "Io sono Tempesta" nel ruolo di Numa: il racconto del suo personaggio, della politica e del rapporto padri-figli.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 20:50:00 GMT)

Marco Giallini : ‘Mai metabolizzato la morte di mia moglie’ : “La sua morte è un evento che né io né i miei figli abbiamo mai metabolizzato”. In un’intervista a cuore aperto per Vanity Fair Marco Giallini, 55 anni, parla della moglie Loredana sposata nel 1993 e scomparsa nel 2011 in seguito a un’emorragia cerebrale che ha interrotto un legame vissuto per decenni uno accanto all’altra. Il Rocco Schiavone del piccolo schermo ricorda il loro incontro e la serratissima corte che ...

Marco Giallini : “NON HO MAI SUPERATO LA MORTE DI MIA MOGLIE”/ La recitazione : “Ci metto cuore - anima e sputi” : MARCO GIALLINI e la MORTE della moglie Loredana: l'attore compie oggi 55 anni e fa un bilancio della sua vita, dalla sua carriera alla scomparsa della madre dei suoi figli.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 19:14:00 GMT)

Loredana Giallini/ Chi è la moglie di Marco - morta per un'emorragia cerebrale : “Quando ha chiuso gli occhi...” : Loredana Giallini: chi è la moglie di Marco, morta per un'emorragia cerebrale. “Quando ha chiuso gli occhi...”. L'attore già in passato aveva parlato del lutto(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 15:36:00 GMT)