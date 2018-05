Marco Bocci esce dall’ospedale | ‘Finalmente a casa’

Marco Bocci / Foto - l'attore dimesso dopo due settimane in ospedale : cos'è la meningoencefalite : Marco Bocci ha lasciato il repato Malattie Infettive dell'ospedale di Perugia ed è tornato a casa, attorniato dall'affetto della sua famiglia. La confema su Instagram.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 00:13:00 GMT)

“Come sta Marco Bocci”. Importanti aggiornamenti sulle condizioni dell’attore ricoverato da due settimane all’ospedale di Perugia : Le condizioni di Marco Bocci hanno tenuto col fiato sospeso migliaia di fan e soprattutto la sua famiglia. L’attore è stato ricoverato ormai diverso tempo fa all’ospedale di Perugia, dove ha trascorso due settimane. È stato lo stesso attore ad annunciarlo ai fan tramite il suo account Instagram, e poi ha sempre aggiornato tutti con post e video sul suo stato di salute. L’ultimo post, però, è quello sicuramente più lieto: Marco Bocci ...

Marco Bocci sta meglio e fa un gesto d’amore per i bambini malati : Marco Bocci finalmente sta meglio e, insieme a Laura Chiatti, ha deciso di fare un gesto d’amore per i bambini malati. Nelle ultime due settimane l’attore è stato ricoverato presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia, dopo essere arrivato al pronto soccorso con febbre alta e mal di testa. In cura nel reparto Malattie Infettive, Bocci avrebbe contratto – secondo fonti ospedaliere non ufficiali – ...

