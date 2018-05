Mancini scalda la Nazionale | ' È l' ora della rinascita'

Effetto Mancini non scalda i bookie - vittoria Italia a Europeo a 12 : Prima qualche amichevole di rodaggio, da qui all’inizio di giugno, poi a settembre si comincerà a fare sul serio, con la Uefa Nations League. Sono i primi impegni che attendono Roberto Mancini, nuovo CT della Nazionale di calcio dell’Italia. Ha firmato un contratto per i prossimi due anni e avrà il compito di portare l’Italia a Euro 2020. Anche i bookmaker, nel giorno della sua presentazione, scandiscono a tempo di quote gli ...