Manchester un anno dopo | la ferita è ancora aperta

agi

: #R101News: ad un anno dall'attentato di Manchester, @ArianaGrande ha rilasciato un'intervista al Time: 'Quello che… - RadioR101 : #R101News: ad un anno dall'attentato di Manchester, @ArianaGrande ha rilasciato un'intervista al Time: 'Quello che… - IOdonna : #ArianaGrande celebrata da #Time, un anno dopo Manchester - Io Donna - SkyTG24 : #Manchester, un anno fa l'attentato al concerto di Ariana Grande -

(Di martedì 22 maggio 2018) "Vi penso, voi tutti, oggi e ogni giorno, vi voglio bene con tutta me stessa e vi mando la luce e il calore che ho da offrire in questo giorno difficile". Con queste parole, Ariana Grande, idolo pop dei giovanissimi, ha commemorato su Twitter il primo anniversario dell'attentato a. Unfa, alle 22,31, un giovane kamikaze di origini libiche, Salman Abedi, si fece esplodere nel foyer dellaArena, al termine dell'affollatissimo concerto della pop star americana, mentre i giovani stavano cominciando a uscire. Fece 22 morti e circa 800 di feriti, un bilancio che fa di quello dil’attentato più sanguinoso in Gran Bretagnagli attacchi terroristici di Londra del 7 luglio 2005 su metropolitane e autobus. thinking of you all today and every day I love you with all of me and am sending you all of the light and ...