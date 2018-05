Maltempo Sardegna | 1 5 milioni per le opere pubbliche danneggiate

Maltempo Sardegna : temperature in picchiata e pioggia nell’Isola : Parentesi quasi invernale in Sardegna con un brusco calo delle temperatura a causa di un vortice ‘depressionale’ islandese che interessa anche l’Isola. Una situazione meteorologica che vede la regione, per i prossimi giorni, divisa in due: nuvole e qualche pioggia al sud, veri e propri temporali al centro nord e nell’area occidentale. La Protezione civile ha emesso un bollettino di allerta gialla (criticita’ ...

Allerta Meteo Sardegna : Maltempo in arrivo - rischio idrogeologico localizzato e idraulico : Il centro funzionale decentrato di protezione civile della Sardegna ha emesso un bollettino di criticità valido dalle ore 14 di oggi fino alle 23.59 di domani. L’avviso di ordinaria criticità per rischio idrogeologico localizzato e idraulico (codice giallo) riguarda i bacini Gallura, Logudoro, Montevecchio-Pischinappiu, Tirso. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: maltempo in arrivo, rischio idrogeologico localizzato e idraulico sembra essere ...

Maltempo Sardegna : il Comune di Carbonia dichiara lo stato di calamità : La Giunta comunale di Carbonia, guidata dalla sindaca Paola Massidda ha dichiarato lo stato di calamità naturale per i gravi danni causati dalle abbondanti piogge del 4 maggio scorso sul territorio comunale. La dichiarazione verrà inviata quanto prima alla Regione Sardegna. “La richiesta avanzata dall’amministrazione comunale di Carbonia – fa sapere la Giunta Massidda – è doverosa e imprescindibile, alla luce degli ...

Maltempo Sardegna - treno uscito dai binari : tecnici Rfi al lavoro per il ripristino della linea : Sono iniziati nel corso della notte scorsa i lavori per ripristinare la circolazione dopo l’uscita dai binari degli ultimi carrelli del treno Regionale 3956, nella serata di ieri, fra Bonorva e Torralba (Sassari), sulla linea Macomer – Ozieri-Chilivani. Le squadre tecniche di Trenitalia sono al lavoro per rimuovere il treno grazie all’ausilio di un carro soccorso. Dopo il recupero del convoglio, i tecnici di Rfi potranno ...

Maltempo Sardegna : precipitazioni “molto prolungate nel tempo” - tra 60 e 200 millimetri [DATI] : “La Sardegna è stata colpita da un fenomeno con precipitazioni molto prolungate nel tempo anche se di scarsa intensità: questo fatto ha creato i diversi disagi sui territori della Sardegna. Intanto il Sistema regionale di Protezione civile ha lavorato a pieno regime e ringrazio tutti coloro che hanno operato senza sosta, dalle forze regionali e dai volontari alle forze statali e locali. Grazie per il grande lavoro di questi giorni nella ...

Maltempo Sardegna : convoglio fuori dai binari - arriva il treno per il trasbordo dei passeggeri : Il Gruppo Ferrovie dello Stato ha inviato un treno da Olbia per il trasbordo dei passeggeri del convoglio Regionale 3956 Cagliari – Olbia uscito dai binari (tecnicamente ‘svio’, specifica Trenitalia) con gli ultimi due carrelli intorno alle 18,50 tra Bonorva e Torralba (Ss), sulla linea Macomer – Ozieri-Chilivani, e diretto ad Olbia. Le porte del treno che dovrà portare a destinazione gli 80 passeggeri presenti a bordo si ...

Maltempo - paura in Sardegna : mezza carrozza esce dai binari con 80 persone a bordo - linea sospesa : Grande paura in Sardegna dove a causa del Maltempo, i detriti trasportati dalle abbondanti piogge di questi ultimi giorni hanno bloccato la corsa del treno regionale sul tratto tra Bonorva e Torralba, nel Sassarese, facendo uscire dai binari due carrelli di una carrozza nella parte anteriore del convoglio. A bordo ci sono un’ottantina di passeggeri. Trenitalia assicura che non ci sono feriti tra i viaggiatori ne’ danni al mezzo. Sul ...

Maltempo Sardegna : forti piogge - crolla soffitto dell’ospedale Cto di Iglesias : Si è verificato un crollo all’interno della sala preoperatoria di ortopedia dell’ospedale Cto di Iglesias, nel Sulcis, probabilmente dovuto alle infiltrazioni d’acqua provocate dalle piogge dei giorni scorsi. A cedere è stata la plafonatura di coibentazione del locale lavaggio chirurghi “Sicuramente le forti piogge di questi giorni hanno fatto emergere le criticità del presidio – spiega l’azienda sanitaria ...

Maltempo in Sardegna - si contano i danni. FOTO : Maltempo in Sardegna, si contano i danni. FOTO Allagamenti e frane hanno causato la chiusura al traffico di molte strade in diverse zone dell'isola. La Protezione civile è al lavoro per la messa in sicurezza dei luoghi e invita la popolazione a non abbassare la guardia fino alla fine dell'allerta. LA ...

Maltempo Sardegna - assessore : terminata l’emergenza la prima valutazione dei danni : ”Siamo stati e continuiamo a essere in costante contatto con gli uomini di Enti e Agenzie regionali che da giorni stanno lavorando per ridurre e contenere le criticità dovute al Maltempo. Appena superata l’emergenza, l’Assessorato attiverà tutti gli uffici competenti di Argea Sardegna, e se necessario anche di altre Agenzie, per avviare una prima valutazione sul campo delle criticità causate alle aziende agricole sarde ...

Maltempo - Regione Sardegna : “Non abbassare la guardia - ancora piogge” : “In attesa del nuovo avviso di criticità“, la Regione Sardegna raccomanda “alla popolazione di continuare a tenere l’attenzione per tutta la durata dell’allerta, soprattutto nell’Oristanese e in Planargia“, spiegando in una nota che “per le spese sostenute dai Comuni durante le emergenze, si potrà fare affidamento alla legge 28 una volta terminate le allerte“. La valutazione meteorologica ...

Maltempo Sardegna - Confcommercio : danni ingenti a Bosa - sospendere le tasse locali : “sospendere subito tasse locali. I danni della bomba d’acqua che hanno devastato Bosa (Or) sono ingenti per famiglie ed imprese. Attività commerciali ed artigianali coinvolte dal Maltempo sono alle prese con la conta dei danni, alla perdurante situazione di crisi economica che affligge il territorio si aggiunge questa disgrazia che si presenta alle porte di una stagione turistica che si spera dia qualche speranza di ripresa“: ...

Maltempo Sardegna : dopo i nubifragi - inizia la conta dei danni : dopo l’ondata di Maltempo che ha investito la Sardegna in varie zone con allagamenti, frane sulle strade con conseguenti chiusure al traffico, è iniziata la conta dei danni soprattutto nel Sulcis Iglesiente e Oristanese. Molti sindaci chiederanno lo stato di calamità naturale. Donatella Spano, assessore delegato alla Protezione civile, ha visitato Bosa (Oristano) con il direttore regionale della Protezione civile, Graziano Nudda, e il ...

