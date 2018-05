Maltempo Palermo | riparati i guasti negli ospedali di Partinico e Ingrassia

Maltempo - vento forte a Palermo : albero si abbatte su un’auto : In seguito alle raffiche di vento che soffiano da stamane in città, questo pomeriggio intorno le 15 uno degli alberi di via Nicolò Garzilli, nel centro di Palermo, si è spezzato schiantandosi su una vettura posteggiata nelle “zone blu”. L’Audi A3 e’ stata danneggiata nella parte anteriore sinistra. “Da circa due anni segnaliamo che molti alberi di questa strada sono ‘marci’ all’interno – ...

Maltempo - allagamenti e case isolate in Sardegna. Stop a treni per due ore sulla Catania-Palermo : Tempo instabile in arrivo su tutta Italia. Previsti temporali e temperature in calo al centro nord a causa di un forte vortice di bassa pressione che sta attraversando la penisola, facendo iniziare ...

Protezione Civile - allerta gialla per Maltempo da Palermo a Ragusa : La Protezione Civile della Sicilia ha annunciato un'allerta meteo gialla in tutta la Sicilia. Si prevedono piogge e temporali da Palermo a Ragusa.

Maltempo Palermo : allagamenti e auto impantanate - almeno 50 interventi dei vigili del fuoco : Forte temporale nella notte a Palermo: segnalati sottopassi allagati, auto impantanate e strade trasformate in fiumi. almeno una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco che hanno impiegato le idrovore in viale Michelangelo, via Silvio Boccone, via Santocanale, via Giafar, via Guadagna e via Imera, via Capo Gallo e via Giuseppe Tranchina. Le zone maggiormente colpite sono state quelle di Mondello e Brancaccio. Disagi anche al pronto ...

Maltempo : nubifragio su Palermo - allagato anche il PS del Civico : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) - Una sessantina di interventi durante la notte e vigili del fuoco ancora a lavoro questa mattina per mettere in sicurezza i danni causati dalla forte pioggia che ieri sera si è abbattuta Palermo. Da Mondello a Brancacaccio, passando per via Ugo La Malfa, via Leonardo da

Maltempo : nubifragio a Palermo - allagamenti e disagi : Palermo, 16 apr.(AdnKronos) - allagamenti, incidenti stradali e disagi per gli automobilisti a Palermo, dove nella tarda serata di ieri si è abbattuto un violento nubifragio. Nel giro di pochi minuti molte strade si sono allagate creando molti disagi agli abitanti, a partire dalla zona di via Messin

Maltempo : nubifragio a Palermo - allagamenti e disagi : Palermo, 16 apr., AdnKronos, allagamenti, incidenti stradali e disagi per gli automobilisti a Palermo, dove nella tarda serata di ieri si è abbattuto un violento nubifragio. Nel giro di pochi minuti ...

Maltempo Sicilia : nubifragio a Palermo - allagamenti e disagi : Nella tarda serata di ieri su Palermo si è abbattuto un violento nubifragio con conseguenti allagamenti, incidenti stradali e disagi: in pochi minuti molte strade si sono allagate, a partire dalla zona di via Messina Marine, nei pressi dell’ospedale Buccheri La Ferla dove l’acqua ha raggiunto il mezzo metro. Problemi anche in piazza Fonderia, alla Cala, dove l’acqua bloccava l’accesso alle abitazioni. I vigili del fuoco, ...

Maltempo : nubifragio a Palermo - allagamenti e disagi : Palermo, 16 apr.(AdnKronos) – allagamenti, incidenti stradali e disagi per gli automobilisti a Palermo, dove nella tarda serata di ieri si è abbattuto un violento nubifragio. Nel giro di pochi minuti molte strade si sono allagate creando molti disagi agli abitanti, a partire dalla zona di via Messina Marine, nei pressi dell’ospedale Buccheri La Ferla dove l’acqua ha raggiunto il mezzo metro. Sempre in via Messina Marine si sono ...

Maltempo in Sicilia - violento temporale “africano” a Palermo dopo lo scirocco : saette tra la sabbia del Sahara : 1/5 ...

Maltempo Sicilia : forte vento - 50 interventi nella notte a Palermo e provincia : Forti raffiche di vento hanno sferzato Palermo e provincia nella notte: una cinquantina gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco del comando provinciale, soprattutto per alberi caduti in strada, tettoie volate dai balconi e verande, intonaci crollati. interventi per alberi su strada anche sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo, sulla statale Palermo Sciacca e Palermo Agrigento, a Misilmeri, Corleone, Contessa Entellina, Ficuzza, ...

Maltempo : scirocco sferza Palermo - incendi e disagi anche in provincia : Palermo, 30 mar. (AdnKronos) - Giornata di roghi nel Palermitano. Alimentati dal forte vento di scirocco gli incendi hanno divorato alberi, sterpaglie e macchia mediterranea in diversi centri della provincia. Almeno cinque i fronti più vasti con i vigili del fuoco impegnati a Pollina, a Termini Imer

Maltempo Palermo : venti interventi dei vigili del fuoco - tre incidenti in autostrada : Il forte Maltempo che sta interessando il Sud Italia non ha risparmiato neanche Palermo e provincia, dove sono stati diversi i danni e venti gli interventi dei vigili del fuoco. Per gli allagamenti i pompieri sono intervenuti in via Ugo La Malfa, nei borghi di Mondello e Partanna Mondello, nella zona del cimitero di Sant’Orsola e in via Messina Marine. Numerosi i distacchi di intonaco, mentre in via Michele Grisanti un balcone è caduto ...