Maltempo | acquazzone nel Senigalliese | acqua e fango 

meteoweb.eu

: Maltempo a Sassari, i binari del treno per Porto Torres sommersi dal torrente in piena - loriana11 : Maltempo a Sassari, i binari del treno per Porto Torres sommersi dal torrente in piena - Enric0Chessa : Maltempo a Sassari, i binari del treno per Porto Torres sommersi dal torrente in piena - Sassari24ore : Maltempo a Sassari, i binari del treno per Porto Torres sommersi dal torrente in piena: Annullata la processione de… -

(Di martedì 22 maggio 2018) Un violento e improvvisosi è abbattuto nel territorio tra Montemarciano, Senigallia e Ostra provocando disagi e allagamenti. E’ successo nel primo pomeriggio: alcuni sottopassi tra la SS16 Adriatica e il lungomare a Marina di Montemarciano e Marzocca di Senigallia sono stati chiusi, perché allagati. Fango invece sulla strada provinciale 360 Arceviese in un tratto tra Senigallia e Ostra: sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamentoper mettere in sicurezza la zona e la carreggiata stradale invasa dae fango proveniente dai campi limitrofi. Evento che ha causato anche un tamponamento tra due vetture, per fortuna senza provocare feriti. L'articolonelMeteo Web.