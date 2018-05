Mafia | pm Palermo | in carcere i vertici del clan ' Noce'

Mafia - i boss imponevano il pizzo anche alla festa religiosa : 11 arresti a Palermo : anche la festa religiosa del quartiere serviva a mantenere gli uomini di Cosa nostra. La Mafia non ha pietà: e impone il pizzo anche alle offerte destinati ai santi protettori del rione. Lo ha scoperto la procura di Palermo che ha arrestato in mattinata undici persone. Sono più di 100 gli uomini della Squadra Mobile di Palermo impegnati nella esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare a carico di 11 persone accusate, a vario titolo, di ...

Mafia - blitz a Palermo : 11 arresti. Mani clan su festa religiosa : Mafia , blitz a Palermo : 11 arresti. Mani clan su festa religiosa blitz nel quartiere palermitano della Noce dove Cosa Nostra controllava il territorio attraverso il racket. In manette anche i boss. Avevano gestito l'evento rionale del Sacro Cuore di Gesù per raccogliere denaro da destinare a uomini ...

Mafia nigeriana - a Palermo le prime condanne per “Cosa nera” : 87 anni per 14 affiliati alla Black Axe : Non solo Cosa nostra. A Palermo c’è un’altra Mafia che fa affari, estorce denaro, minaccia le sue vittime e agisce protetta dalla più arcaica delle difese: l’omertà. Lo ha deciso il gup Claudia Rosini che ha condannato complessivamente a 87 anni di carcere, in abbreviato, 14 nigeriani accusati di far parte di un’organizzazione criminale denominata Black Axe. Una associazione che, secondo la pm Gaspare Spedale, opererebbe come ...