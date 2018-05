Mafia : Musumeci - esempio Falcone sia stimolo quotidiano - ogni giorno anniversario : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) – “Per noi ogni giorno è l’anniversario di Falcone e Borsellino”. A dirlo all’Adnkronos è il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, alla vigilia del 26esimo anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Un anniversario che quest’anno arriva a pochi giorni da un arresto ...

Mafia : Musumeci - Impastato voce fuori dal coro : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "Una voce fuori dal coro. Quando quasi tutti a Cinisi facevano finta di non sentire e di non vedere, Peppino Impastato, con coraggio e in solitudine, denunciava i forti interessi della Mafia e prendeva in giro, con ironia, il boss del paese Gaetano Badalamenti. Il giova

Mafia : Cancelleri - in Sicilia controlla voto e ha determinato vittoria Musumeci : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) – Per il pentastellato Giancarlo Cancelleri, leader dell’opposizione all’Assemblea regionale Siciliana e candidato governatore del M5s alle scorse elezioni regionali in Sicilia, il governatore Nello Musumeci è “il presidente di una banda di impresentabili che ti hanno eletto”. Il Cinquestelle torna a parlare dopo l’arresto del parlamentare regionale Giuseppe Gennuso per voto di ...