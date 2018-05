Mafia : Mattarella - ricordo Falcone e Borsellino motivo di impegno per tutti : Civitavecchia (Rm), 22 mag. (AdnKronos) – L’uccisione di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e delle donne e degli uomini delle loro scorte rappresentò “una stagione tragica per il nostro Paese, da non dimenticare per farne un motivo continuo di impegno per tutti, per l’intera comunità nazionale”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Civitavecchia ...

Mafia : Pg Scarpinato - a Falcone venne impedito di indagare su omicidio Mattarella (2) : (AdnKronos) – “Ancora una volta perché Falcone è un magistrato che non si ferma alla Mafia militare, e tutto questo ormai non è più dietrologia. Perché ci sono sentenze che hanno accertato che Presidenti del Consiglio hanno partecipato a riunioni in cui si discuteva dell’omicidio di Piersanti Mattarella. Quell’omicidio su cui Falcone, per primo, genialmente, aveva capito che non era solo un omicidio di Mafia”. ...

Mafia : Pg Scarpinato - a Falcone venne impedito di indagare su omicidio Mattarella (3) : (AdnKronos) – “Abbiamo una Mafia popolare che raschia il fondo del barile di un territorio ormai impoverito – dice ancora il Pg Scarpinato – la Sicilia oggi è la regione più povera d’Italia, con il 40 per cento di disoccupati. Dove prima c’era una saracinesca a cui chiedere il pizzo oggi non c’è più niente. Questi sono costretti a tornare al traffico di droga che arriva dalla richiesta di massa che ...