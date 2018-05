Mafia | i boss imponevano il pizzo anche alla festa religiosa | 11 arresti a Palermo

Una vita contro la Mafia - in ricordo del magistrato che piegò i boss Video : 2 Ci sono date impossibili da dimenticare, date che sono in grado di cambiare le sorti di un paese come quella del 23 maggio 1992 per l’Italia. Alle 17.45 circa atterra all’aeroporto di Punta Raisi di Palermo, un aereo dei servizi segreti con a bordo il direttore generale degli Affari Penali del Ministero di Grazia e Giustizia, Giovanni Falcone, insieme alla moglie, Francesca Morvillo. Al loro arrivo, trovano, come di consueto, ...

Una vita contro la Mafia - in ricordo del magistrato che piegò i boss : Ci sono date impossibili da dimenticare, date che sono in grado di cambiare le sorti di un paese come quella del 23 maggio 1992 per l’Italia. Alle 17.45 circa atterra all’aeroporto di Punta Raisi di Palermo, un aereo dei servizi segreti con a bordo il direttore generale degli Affari Penali del Ministero di Grazia e Giustizia, Giovanni Falcone, insieme alla moglie, Francesca Morvillo. Al loro arrivo, trovano, come di consueto, tre auto della ...

I boss della Mafia Messina Denaro e Graviano in platea al Costanzo show nel 1992 preparavano l'attentato : Un'intercettazione nel carcere di Ascoli Piceno in cui è rinchiuso Giuseppe Graviano, mafioso condannato per le stragi degli anni '92-'93, avrebbe rivelato un importante novità sull'attentato ai danni di Maurizio Costanzo, avvenuto in via Fauro a Roma nella notte del 14 Maggio del 1993. Come svela il Fatto Quotidiano Graviano avrebbe detto:"Nel 1992 a Roma quando c'era Falcone al Costanzo show dove si sedeva, c'erano otto persone. ...

Mafia : boss Lo Nigro arrestato sull’autostrada del Sole : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) – Antonio Lo Nigro, considerato uno dei boss emergenti di Brancaccio (Palermo), è stato arrestato dalla polizia stradale di Frosinone durante un normale controllo all’autostrada A1, nei pressi di Cassino. L’uomo, latitante da un anno e ricercato in tutta Europa, è stato fermato a bordo di un’utilitaria. I controlli sui suoi documenti, risultati falsi, hanno spinto gli agenti ad effettuare ...

Mafia - lettera dei vescovi siciliani 25 anni dopo l’anatema di Papa Giovanni Paolo II : “Boss problema che toccano anche la Chiesa” : Una lettera diffusa a venticinque anni dall’appello di Giovanni Paolo II per ribadire che “la Mafia continua a esistere e a ordire le sue trame mortali“. Gli autori? I vescovi siciliani della Conferenza episcopale italiana, che in questo modo hanno voluto ricordare l’anatema contro Cosa nostra di Papa Wojtyla dalla Valle dei Templi di Agrigento. I vescovi ribadiscono che “la Mafia è peccato”, “la Mafia è ...

Mafia - i giudici scarcerano presunti boss : “Copia e incolla nell’ordinanza”. Ma i pm : “Anche nella loro decisione” : Il Riesame ha scarcerato alcuni presunti boss perché nell’ordinanza del gip c’erano ampie parti copiate dalla richiesta d’arresto dei pm. I quali però non ci stanno e chiedono alla Cassazione di annullare quelle scarcerazioni. Il motivo è sempre lo stesso: lunghe parti della motivazione erano uguali tra loro. A Palermo è guerra di copia e incolla tra la procura e il tribunale. Un botta e risposta finito al centro ...

Delitto Mafia - arresto boss dopo 30 anni : 15.49 E' stato risolto dopo 31 anni il caso dell'omicidio di Gaetano Salici, ucciso durante la guerra di mafia tra clan a Catania, tra gli anni Ottanta e Novanta Per il Delitto è stato arrestato il boss Rosario Pitarà, 64 anni, detto "Saretto u furasteri", al vertice della cosca dei Cursoti Milanesi. L'accusa è di omicidio premeditato, con l'aggravante di aver agito per motivi futili e abietti.

Mafia : Orlando - lotta a boss è sparita dal dibattito politico : Palermo, 27 apr. (AdnKronos) – “Non c’è più il negazionismo di una volta, nessuno dice che la Mafia non c’è più ma la si fa sparire dal dibattito politico, e la lotta alla Mafia è scomparsa dal dibattito politico. Questo è uno dei modi per fare tornare forte la Mafia”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, parlando al carcere Ucciardone di Palermo per ricordare Pio La Torre. “Credo che il ...

Mafia - Roma terra d’incontro di professionisti e boss : il contagio criminale della Capitale che sfrutta anche i social : Una Mafia dei colletti bianchi, in cui “broker”, “facilitatori” e professionisti della finanza e del diritto si mettono al servizio del tessuto delinquenziale a Roma. O addirittura scendono in campo in prima persona. È uno dei “salti di qualità” che la criminalità sta compiendo in questi ultimi anni nella Capitale d’Italia. Un percorso che sta seguendo il modello mai abbandonato dalla Banda della Magliana. Un “sistema multilivello”, che continua ...

Stato-Mafia - Scotti : 'Fu la Prima Repubblica che sconfisse i boss' : 'Nessun patto con la mafia. Fu la Prima Repubblica, quella che Di Maio dice sepolta dalla sentenza sulla trattativa Stato-mafia, a gettare le basi legislative dei successi contro i mafiosi'. Quella ...

Altro che patti con la Mafia - ecco tutti i boss messi in galera dai governi Berlusconi : ... Paolo Lo Duca, latitante dal 1990, l'uomo di raccordo tra Cosa Nostra, i clan americani e il cartello di Medellin, un personaggio chiave nell'economia mafiosa. Tre mesi dopo a Palermo la Mobile ...

Stato-Mafia : per i giudici la trattativa ci fu. Condannati ufficiali dei Ros - Dell'Utri e boss : La sentenza di primo grado ha accolto la tesi della procura. Condanne per uomini delle istituzioni e mafiosi. Assolto l'ex ministro dell'Interno Nicola Mancino. Per il pm Di Matteo, Dell'Utri è stato ...