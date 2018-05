M5S Roma | in bocca al lupo Gennaro e grazie per contributo

Casa donne Roma - vertice in Campidoglio dopo le polemiche. La presidente : ‘Raggi non è femminista’. M5S : ‘No allarmismi’ : Una petizione per dire no allo “sfratto” della Casa internazionale delle donne della Capitale. E un sit-in, atteso per le 18 davanti all’assessorato Roma Semplice, mentre in Campidoglio è previsto un vertice per trovare un accordo. Non si fermano le proteste per la mozione della giunta Raggi, approvata il 17 maggio scorso, che vuole, stando a quanto si legge, “riallineare e a promuovere il ‘Progetto Casa internazionale ...

Roma - Raffaelle Marra : 'Ho pagato la vicinanza alla Raggi : fu M5S a chiamarmi in Campidoglio' : Sta per partire o forse è appena tornato. Raffaele Marra, l'ex braccio destro di Virginia Raggi, è in attesa sotto i portici di piazza Vittorio. Sabato, ora di pranzo: davanti a sé ha un trolley. È la ...

Roma - approvata la mozione M5S sulla Casa delle donne. Proteste in aula e seduta sospesa : “Vergogna” : L’Assemblea Capitolina ha approvato, con 27 voti favorevoli e 2 contrari, tra il caos delle Proteste delle manifestanti e le richieste di rinvio da parte dei consiglieri di opposizione, la mozione del M5S a prima firma della consigliera Gemma Guerrini sulla Casa Internazionale delle donne. I consiglieri del Pd non hanno partecipato al voto. Dopo l’approvazione della mozione, il presidente dell’aula Marcello De Vito è stato costretto a sospendere ...

"Pecore 'tosaerba' in parchi e ville" - l'idea M5S per Roma : Roma, 16 mag. , AdnKronos, - Utilizzare pecore e altri animali come "tosaerba" nei parchi e nelle grandi ville di Roma. E' l'iniziativa a cui sta lavorando il Campidoglio, come annunciato dall'...

Romano (Pd) : “Vocazione anti-democratica M5S sempre stata chiara - strano che se ne accorgano solo ora” : Il deputato del Pd Andrea Romano, intervistato da Fanpage.it, commenta il contratto di governo M5s-Lega, sostenendo che sia "bizzarro" e "fuori luogo" lo stupore di commentatori e giornali su quelle che sono sempre state le promesse dei due partiti. Romano sostiene che il contratto dimostri la "vocazione anti-democratica del M5s" e che sia eversivo il Comitato di conciliazione, definito una "estromissione di Parlamento e Consiglio dei ...

Roma - Municipi lumaca a guida M5S - 2018 di lavoro a rilento : solo 2 delibere a giunta : Solerti a scrivere idee e programmi sulle bacheche Facebook, i presidenti dei Municipi si dimenticano di convocare le sedute di giunta. L'intraprendenza degli amministratori dei territori di Roma ...

Governo - ironia di Romano (Pd) e De Girolamo (FI) su Buffagni (M5S) : “Scusi - che lavoro fa? Redige contratto governo?” : “Ritardo nell’accordo M5s-Lega? Il programma è la cosa principale e sui temi ci sono ancora altri punti da rivedere. E’ meglio avere patti chiari e amicizia lunga piuttosto che andare a fare a tutti i costi un Governo che non riesce a fare il cambiamento promesso ai cittadini”. Così, nel corso della trasmissione Tagadà (La7), il deputato del M5S, Stefano Buffagni, risponde all’inviata Francesca Martelli a proposito ...

Governo M5S-Lega - Financial Times : “I moderni barbari dentro le mura di Roma. La colpa è dei partiti tradizionali” : “L’Italia è sul punto di far insediare il Governo più anticonvenzionale e inesperto alla guida di una democrazia occidentale europea sin dal Trattato fondatore dell’Ue di Roma del 1957“. Comincia così l’editoriale pubblicato dal Financial Times, che attacca il possibile nuovo esecutivo a guida Movimento 5 stelle e Lega. E paragona i due schieramenti ai Visigoti di Alarico che hanno compiuto il sacco di Roma nel 410, ...

Virginia Raggi - “Al Governo M5S chiederemo più fondi”/ “Roma soffre” : la soluzione all'affaire Casamonica : Virginia Raggi, "Roma soffre": il Sindaco della Capitale ha parlato del lavoro della sua amministrazione e del nuovo Governo M5s-Lega che sta nascendo.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 13:19:00 GMT)

VERTICE DI MAIO-SALVINI : ATTESA PER ACCORDO BERLUSCONI/ Romani (Forza Italia) : “forse ok un Governo M5S-Lega” : Governo, Di Maio e Salvini: VERTICE e ATTESA per l'ACCORDO con BERLUSCONI. Ultime notizie, Romani (Forza Italia) "forse vale la pena un esecutivo Lega-M5s": chieste 24ore a Mattarella(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 17:57:00 GMT)

Governo - Romani (FI) : “M5S e Lega si vogliono sperimentare. Se alternativa è governo neutrale - meglio uno politico” : “Lega e M5s stanno cercando un accordo. A questo punto, se l’alternativa è un governo neutrale, allora è meglio uno politico”. Così Paolo Romani, senatore di Forza Italia, dopo l’incontro tra i senatori azzurri a Palazzo Madama. “Io, personalmente, farei fatica a votare un esecutivo giallo-verde” ha aggiunto Romani, riferendosi a un governo guidato da Lega e M5s. L'articolo governo, Romani (FI): “M5s e ...