Giuseppeè ancora il candidatoper il governo M5S-? "Ci mancherebbe altro", risponde la capogruppo M5S alla Camera, Giulia Grillo, interpellata dai cronisti a Montecitorio. E si dice anche "dispiaciuta dalla macchina del fango nei suoi confronti". Poco prima lo stesso Di Maio aveva detto: "Non sanno più cosa inventarsi". Tiene il punto suanche la. Ripensamenti? "No, per ora rimane", ribadisce Salvini, così come la contrarietà a Di Maio. "Lo abbiamo detto e lo ripetiamo".(Di martedì 22 maggio 2018)