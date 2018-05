M5s-Lega | Lavia vs Rinaldi | “Borghi? Ha fatto crollare Mps” “Ne avete fatto voi carne di

Crozza e le coperture del contratto Lega-M5s : “È come scalare Unicredit coi buoni pasti della Carrefour” : Maurizio Crozza, nella copertina della puntata di Che Fuori Tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai 1, si è concentrato sulla discrepanza tra i conti riportati nel contratto di governo da Matteo Salvini e Luigi Di Maio e quelli evidenziati dall’economista Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici: “come è possibile che ci sia questa mostruosa discrepanza? Mancherebbero solo 107 miliardi per fare tutto…se Cottarelli avesse ...

Chi è Giuseppe Conte - candidato premier Lega-M5s/ Difese e finanziò la fondazione del metodo Stamina : Chi è Giuseppe Conte, il candidato principale come primo ministro del Governo Movimento 5 Stelle-Lega: giurista anti-burocrazia, gli scandali sul curriculum con studi Usa e il metodo Stamina

L'Europa critica il governo M5s-Lega - Salvini sbotta : “Basta invasioni - stiano sereni” : Mentre il “governo del cambiamento” di M5s e Lega è ancora in fase di sviluppo, dall'Europa...

NUOVO GOVERNO M5s-LEGA - DUBBI MATTARELLA SU CONTE PREMIER/ Incontrati Casellati e Fico : tutto tace : GOVERNO Lega-M5s, MATTARELLA dà l'incarico a Giuseppe CONTE prossimo PREMIER? Consultazioni con Fico e Casellati, il Colle nutre diversi DUBBI sulle garanzie di Salvini e Di Maio

Cosa pensa l'Ue del governo M5s-Lega - e viceversa - : I moniti di Francia e Germania Dopo le parole di ieri sull'Italia rischio per l'euro del ministro dell'economia francese, Bruno le Maire , oggi è il capogruppo del Ppe all'Europarlamento a consegnare ...

Cosa pensa l'Ue del governo M5s-Lega (e viceversa) : Dialogo con il nuovo governo per verificare le prime mosse e rinviare la resa dei conti in autunno. Oppure rigore subito e richieste immediate. In vista delle raccomandazioni agli stati membri che la Commissione europea pubblicherà mercoledì e mentre a Roma sembra in dirittura d'arrivo il via libera al governo Lega-M5S, due linee si stanno confrontando all'interno dell'esecutivo Ue. Dopo settimane di ...

Tutto quello che la piattaforma Rousseau non dice sul contratto M5s-Lega : E così alla fine sono bastati una due giorni di banchetti, gazebi e votazioni online per far digerire ai rispettivi militanti l'alleanza di governo tra il Movimento 5 stelle e la Lega. Anzi il contratto di governo, perché le parole, come diceva Nanni Moretti, sono importanti. Figurarsi per chi come Di Maio e Salvini ha fatto della comunicazione la propria forza.I leader di Lega e M5s, dopo il weekend passato a cercare il consenso ...

Nuovo Governo M5s-Lega - dubbi Mattarella su Conte Premier/ Casellati-Fico al Colle - Salvini "no invasioni Ue" : Governo Lega-M5s, Mattarella dà l'incarico a Giuseppe Conte prossimo Premier? Consultazioni con Fico e Casellati, il Colle nutre diversi dubbi sulle garanzie di Salvini e Di Maio

La Cei sul governo M5s-Lega : "Guardare al nuovo che avanza" : La Cei esprime il suo giudizio sul governo gialloverde che ormai è alle porte. E di fatto la Conferenza episcopale italiana esprime con il presidente, Gualtiero Bassetti, una posizione chiara: "Credo che, con lo spirito critico di sempre, sia giunto il momento di cogliere la sfida del nuovo che avanza nella politica italiana". E ancora: "Chi si impegna nell'amministrare la cosa pubblica deve ritornare a essere un nostro figlio prediletto: ...

Giustizia - Ue e migranti : tutti i dubbi costituzionali nel contratto M5s-Lega : Il lavoro di lima nella messa a punto del contratto di governo M5S-Lega che ha preceduto il testo finale si è esercitato molto sul «comitato di conciliazione», riducendolo a una sorta di “vertice di maggioranza”. Ma le revisioni di forma e sostanza non sembrano scongiurare problematiche costituzionali nemmeno sulla sicurezza, sull’immigrazione e sui rapporti con l’Unione europea...

Governo Lega-M5s : Fico e Casellati oggi al Colle : 11.30 - È durato circa 25 minuti l’incontro tra il presidente della Camera, Roberto Fico, e il capo dello Stato. Al termine, Fico è andato via dal Quirinale senza rilasciare alcuna dichiarazione ai giornalisti presenti. Alle 12 è attesa al Colle il presidente del Senato.11.02 - Il presidente della Camera, Roberto Fico, giunge al Colle.Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver incontrato ieri le delegazioni di Lega e ...

Governo Lega M5s : sarà Conte il nuovo Premier : “Prima i temi, poi i nomi”, ripetevano da settimane Salvini e Di Maio: ora, concluso il contratto di Governo Lega M5S, i due leader hanno tirato fuori dal cilindro il nome del papabile Premier, comunicandolo proprio ieri al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratta del prof. Giuseppe Conte, nato a Volturara Appula (in provincia di Foggia), 54 anni fa. Vi presentiamo nel dettaglio una breve biografia del possibile nuovo ...

Governo M5s-Lega - spread e allarme conti frenano Mattarella su Conte. Il Quirinale prende tempo : Chi si aspettava che ieri, dopo i colloqui con Di Maio e Salvini, Mattarella spalancasse le porte a Giuseppe Conte per l’incarico a premier si sbagliava. I dubbi - anzi, i timori - riguardano il contesto di questi giorni che è quello del rialzo dello spread, i segnali nervosi della Borsa, l’allarme sui conti e il “messaggio” di Fitch che vede un rischio Italia. --Al Quirinale la chiamano pausa di riflessione. E dunque chi si aspettava che ...

M5s-Lega - Di Maio : «Conte premier di un governo politico». Salvini : «No rischi. All’estero cambino idea» : Incontro al Quirinale per i leader di M5S e Lega. Per il ruolo di presidente del Consiglio Di Maio e Salvini hanno indicato il nome dell’avvocato civilista Giuseppe Conte, tecnico di area pentastellata. «Siamo pronti a far crescere l’Italia». Poi il monito all’Europa: «Nessun rischio, lasciateci lavorare». Fitch: con “contratto di governo” aumenta rischio-Paese. Il Colle prende tempo e convoca i presidenti di Camera e Senato...