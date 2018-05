M5S | Conte e il caso degli studi a New York | Mai citati corsi frequentati lì

Governo M5S-Lega - spread e debito frenano Mattarella su Conte : Chi si aspettava che ieri, dopo i colloqui con Di Maio e Salvini, Mattarella spalancasse le porte a Giuseppe Conte per l’incarico a premier si sbagliava. I dubbi - anzi, i timori - riguardano il Contesto di questi giorni che è quello del rialzo dello spread, i segnali nervosi della Borsa, l’allarme sui conti e il “messaggio” di Fitch che vede un rischio Italia...

Curriculum Conte - M5S lo difende : “Mezzo mondo ha paura di lui” : Il Movimento 5 Stelle replica alle accuse mosse dalla stampa in relazione al presunto 'taroccamento' del cv di Giuseppe Conte: "Il contratto di governo c'è. Una maggioranza politica pure. Il cambiamento non è mai stato così vicino. Manca solo l'ultimo tassello. Chi ha paura di Giuseppe Conte?".Continua a leggere

Chi è Giuseppe Conte - candidato premier Lega-M5S/ Difese e finanziò la fondazione del metodo Stamina : Chi è Giuseppe Conte, il candidato principale come primo ministro del Governo Movimento 5 Stelle-Lega: giurista anti-burocrazia, gli scandali sul curriculum con studi Usa e il metodo Stamina(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 13:53:00 GMT)

E nel M5S esplodono i malcontenti - Elio Lannutti : "Leggo di cariatidi - faccendieri - logge e grembiulini" : I nomi circolati a proposito del governo possibile tra M5S e Lega non piacciono a tutti i componenti del mondo pentastellato. Non solo a livello di base. Anche negli strati più importanti e significativi del Movimento serpeggia il malumore. La paura è quella di veder venduta l'anima al diavolo. Di cedere ...

Conte specializzato alla New York University. Il Nyt : «Non ci risulta». Il M5S : «Non ha mai vantato qui titoli» : Giuseppe Conte già nella bufera per la questione dei corsi estivi alla New York University. Nel suo curriculum di 12 pagine si afferma che ha frequentato quei master nella prestigiosa...

Lannutti (M5S) contro Conte e Massolo : "Governo? Leggo nomi da tragedia" : Elio Lannutti, senatore eletto con il Movimento 5 Stelle, è molto critico nei confronti di Luigi Di Maio e della squadra di governo che sta nascendo in connubio con la Lega di Matteo Salvini. Tramite il proprio profilo Facebook, il neo-senatore è molto prolifico e nelle ultime ore ha pubblicato una serie di post sostanzialmente contrari alla linea intrapresa dal leader pentastellato. Ad innervosire maggiormente Lannutti, a quanto pare, i nomi ...

Governo Lega M5S : sarà Conte il nuovo Premier : “Prima i temi, poi i nomi”, ripetevano da settimane Salvini e Di Maio: ora, concluso il contratto di Governo Lega M5S, i due leader hanno tirato fuori dal cilindro il nome del papabile Premier, comunicandolo proprio ieri al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratta del prof. Giuseppe Conte, nato a Volturara Appula (in provincia di Foggia), 54 anni fa. Vi presentiamo nel dettaglio una breve biografia del possibile nuovo ...

Governo M5S-Lega - spread e allarme conti frenano Mattarella su Conte. Il Quirinale prende tempo : Chi si aspettava che ieri, dopo i colloqui con Di Maio e Salvini, Mattarella spalancasse le porte a Giuseppe Conte per l’incarico a premier si sbagliava. I dubbi - anzi, i timori - riguardano il contesto di questi giorni che è quello del rialzo dello spread, i segnali nervosi della Borsa, l’allarme sui conti e il “messaggio” di Fitch che vede un rischio Italia. --Al Quirinale la chiamano pausa di riflessione. E dunque chi si aspettava che ...