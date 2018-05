L’ultimo giorno di Giovanni Falcone

È L’ultimo giorno per aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali : Entro oggi i contribuenti interessati possono fare domanda per lo strumento che premia chi ha deciso di “rimettersi in pari” con i pagamenti delle tasse dovute allo Stato The post È l’ultimo giorno per aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali appeared first on Il Post.

Suicidio assistito - lo scienziato Goodall muore a 104 anni ascoltando l’Inno alla Gioia L’ultimo giorno : immagini : Lo scienziato australiano, 104 anni, ha smesso di respirare alle 12,30, dopo un'iniezione di barbiturici e un pranzo a base di fish and chips e cheesecake

Vaccini e scuola - oggi è L’ultimo giorno per mettersi in regola : Vaccini e scuola, oggi è l’ultimo giorno per mettersi in regola Le scuole invieranno alle Asl la documentazione per i bambini fino a sei anni. Si tratta di un requisito fondamentale per l’accesso nelle strutture, comprese quelle private non paritarie Continua a leggere

Isola dei famosi - Bianca Atzei : crollo finale e testa a Max Biaggi. Proprio durante L’ultimo giorno in Honduras - la cantante non è riuscita a trattenersi e ha detto delle cose che lasceranno un segno profondissimo. Lacrime di commozione per lei e per i telespettatori : È febbre da finalissima, e i sondaggi in corso stanno animando il pubblico dell’Isola dei famosi per provare ad indovinare il vincitore. Intanto, però, oggi è andata in onda l’ultima puntata del day time. Per l’occasione, sono stati mostrati ai telespettatori gli ultimi momenti dei naufraghi in Honduras. Tra questi anche Bianca Atzei ha avuto modo di dire la sua prima della finale. La cantante, nello specifico, ha voluto dedicare ...

Annullata la Desarpa Bianca a Pila (AO) si scia per L’ultimo giorno della stagione : Niente Desarpa per quest’anno. Domenica 15 aprile, il tradizionale gigantone in programma a Pila per chiudere la stagione invernale è stato annullato a causa delle condizioni metereologiche instabili. Tutta la località di Pila aspetta comunque gli sciatori e gli amanti della neve per l’ultima bellissima giornata da trascorrere nel comprensorio, perfettamente innevato, con tutti gli impianti regolarmente in funzione. Appuntamento a Pila domenica ...

“Ecco le ultime foto in famiglia prima dell’addio”. Fabrizio Frizzi è con le donne della sua vita - Carlotta e Stella - che gli sono state accanto fino alL’ultimo giorno. Immagini che non possono non commuovere : Fabrizio Frizzi se ne è andato, è vero, ma non si è mai arreso. Ha lottato come un leone, parole sue nell’ultima intervista, e, nonostante tutto, non ha mai rinunciato a vivere la quotidianità con la sua bella famiglia. La moglie Carlotta Mantovan e la figlia Stella gli sono state accanto fino all’ultimo, scrive il settimanale Oggi, che pubblica in esclusiva le ultime fotografie del conduttore amatissimo ritratto proprio in ...