L' Uefa boccia il Milan | coppe a rischio

Bocciatura Uefa : il Milan non parteciperà all’Europa League : Grossa tegola per il Milan. La Uefa ha bocciato il settlement agreement, l’accordo per tornare nei parametri del fair play

Milan - Europa League a rischio : l'Uefa boccia il settlement agreement sul Fair Play Finanziario : Dopo il voluntary, no anche al settlement agreement. E ora il Milan rischia anche di essere estromessa dalla prossima Europa League. La commissione disciplinare competente dell'Uefa ha negato al club ...

Milan - l'Uefa boccia il settlement agreement : Europa League a rischio : MilanO - Neanche il tempo di festeggiare la qualificazione all' Europa League che ecco la mazzata dall'Uefa. La commissione inquirente ha infatti bocciato il settlement agreement e ora il Milan ...

L'Uefa "boccia" ancora il Milan È i rossoneri rischiano l'Europa : Il Milan adesso rischia grosso in Europa. L'Uefa ha bocciato il settlement agreement dopo aver respinto già nei mesi scorsi il voluntary agreement. La Camera investigativa di fatto non ha accettato le condizioni per il patteggiamento che avrebbe previsto entro il 2022 il rientro da parte della società nei parametri del financial fairplay. In questo momento la società va verso un procedimento a cui seguirà a giugno il verdetto da parte della ...

Milan - nuova bocciatura dall'Uefa : adesso rischia l'esclusione dall'Europa League : Brutte notizie per il Milan: da Nyon è arrivata un'altra pesante bocciatura al settlement agreement, l'accordo per rientrare nei 'paletti' del fair...

Milan fuori dalle Coppe?/ La Uefa ha bocciato il settlement agreement : rischia anche l'Europa : Milan fuori dalle Coppe? La Uefa ha bocciato il settlement agreement presentato dal club rossonero, la sentenza definitiva a metà giugno: niente Europa League(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 19:52:00 GMT)