L' Uefa boccia ancora il Milan È i rossoneri rischiano l' Europa

ilgiornale

: Uefa boccia il Milan: ecco perché - MarcoBellinazzo : Uefa boccia il Milan: ecco perché - PremiumSportHD : #premiumsport #Milan, l'#Uefa ti boccia: ora è a rischio l'#EuropaLeague. - TuttoMercatoWeb : Milan, la UEFA boccia il settlement agreement. Rischia l'esclusione -

(Di martedì 22 maggio 2018) Iladesso rischia grosso in. L'hato il settlement agreement dopo aver respinto già nei mesi scorsi il voluntary agreement. La Camera investigativa di fatto non ha accettato le condizioni per il patteggiamento che avrebbe previsto entro il 2022 il rientro da parte della società nei parametri del financial fairplay. In questo momento la società va verso un procedimento a cui seguirà a giugno il verdetto da parte della camera giudicante. Il verdetto potrebbe essere pesante con il rischio di una esclusione della società rossonera dalle coppe europee. Questa ipotesi per il momento resta lontana ma dopo il secondo stop dall', idi più.La decisione che arriverà dallapotrebbe comunque avere conseguenze anche sul mercato dei. Una esclusione dalle competizioni europee renderebbe comunque meno appetibile per molti giocatori un ...