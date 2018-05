Lucia Orlando e Filippo Contri si sono lasciati Video | la ragazza si avvicina a Tarzan?

Lucia Orlando e Veronica Satti; bacio al Grande Fratello : Dopo oltre un mese di permanenza nella casa di Cinecittà, Lucia Orlando palesa una evidente insofferenza, è spesso malinconica e si lascia andare con facilità alle lacrime. D'altronde i continui ...

Lucia Orlando fa marcia indietro su Filippo? “Farei l’amore con te” (VIDEO) : Lucia Orlando è confusa su Filippo Contri ed i sentimenti che prova per lui. Dopo aver digerito il discorso mattutino del concorrente del GF 15, la commessa ha deciso di aprire i rubinetti sulle sue emozioni. Frasi che colpiscono se si considera quanto ha confidato a Danilo ieri pomeriggio, salvo poi fare marcia indietro nelle ore successive. Lucia Orlando ha infatti ammesso di non sentire sempre le farfalle nello stomaco per Filippo, ma anche ...

Grande Fratello 2018 - Lucia Orlando e Filippo Contri : amore finito (video) : Dopo giorni di tensione e pianti, Filippo, consigliato dall'amica Veronica, cerca un confronto con Lucia per parlare della loro storia: “a me quello che dispiace è vederti combattuta e mi sento responsabile” esordisce il ragazzo che si è reso conto più volte che la compagna non è a più suo agio con lui.prosegui la letturaGrande Fratello 2018, Lucia Orlando e Filippo Contri: amore finito (video) pubblicato su Gossipblog.it 21 maggio 2018 17:26.

Lucia Orlando e Filippo Contri si sono lasciati/ Video : lacrime e coccole in serata (Grande Fratello) : Grande Fratello 2018, Lucia Orlando e Filippo Contri si sono lasciati! Dopo giorni di freddezza e crisi, il ragazzo chiarisce e chiude la storia: "È la cosa giusta da fare"(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 09:45:00 GMT)

Lucia Orlando/ La fine della storia con Filippo segna l'addio al programma? (Grande Fratello 2018) : Lucia Orlando, la fine della storia d'amore con Filippo Contri segna l'addio al programma di Canale 5? Le evoluzioni di queste ultime settimane frenano la ragazza. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 09:30:00 GMT)

Alberto Mezzetti - Tarzan/ Dal flirt con Mariana Falace al rapporto con Lucia Orlando (Grande Fratello 2018) : Alberto Mezzetti, Tarzan: dal flirt con Mariana Falace al rapporto con Lucia Orlando il ragazzo di Viterbo continua a far discutere molto di sé all'interno della casa. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 09:00:00 GMT)

Lucia Orlando E FILIPPO CONTRI SI SONO LASCIATI/ Video : "Si devono prendere vie diverse" (Grande Fratello) : Grande Fratello 2018, LUCIA ORLANDO e FILIPPO CONTRI si SONO LASCIATI! Dopo giorni di freddezza e crisi, il ragazzo chiarisce e chiude la storia: "È la cosa giusta da fare"(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 22:20:00 GMT)

Filippo Contri lascia Lucia Orlando al GF 15 - “Va così” (VIDEO) : Filippo Contri ha lasciato Lucia Orlando, la commessa romana del GF 15 che ha rubato il suo sguardo fin dai primi giorni di reality. Il Superbono però ha notato che le cose fra loro non ingranano e crede che la ragazza stia cercando delle conferme su qualcosa di cui non è consapevole. Ha notato infatti che lo guarda con difficoltà ed ha deciso di renderla libera, sicuro che così potrà stare meglio. Filippo Contri lascia Lucia Orlando, ma niente ...

Grande Fratello - Lucia Orlando chiude con Filippo : love story falsa? : Lucia Orlando e Filippo Contri: scoppia la coppia del GF 15 Lucia Orlando e Filippo Contri si sono lasciati. La prima coppia della quindicesima edizione del Grande Fratello ha deciso di chiudere la storia di nascosto dagli altri concorrenti, dopo un confronto avvenuto a bordo piscina. In realtà, sono stati migliaia a vederci lungo: la storia tra Lucia Orlando e Filippo Contri non ha convinto ed è stata vista come una strategia per salvarsi al ...

Lucia Orlando e Filippo Contri stanno insieme per strategia? Parla un ex concorrente del GF 15 : Lucia Orlando e Filippo Contri fingono al Grande Fratello 15? L’opinione di un ex concorrente della Casa A Non succederà più, programma condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, è stato intervistato oggi un ex concorrente del GF 15. Si tratta nello specifico Valerio Logrieco, uno dei tre super boni scelti quest’anno […] L'articolo Lucia Orlando e Filippo Contri stanno insieme per strategia? Parla un ex concorrente del ...

Lucia Orlando/ Tra il flirt con Filippo e l'antipatia per Mariana (Grande Fratello 2018) : Lucia Orlando sembra aver preso nuovamente le distanze da Filippo Contro all'interno della casa del Grande Fratello 15. La commessa romana ha legato con pochi inquilini.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 09:48:00 GMT)

“Un’altra!”. Grande Fratello - questa è Lucia Orlando al naturale. Ma nella vita vera… Trasformazione! : Le ragazze della Casa si truccano, è normale, ma non tutti i giorni. A vederle durante la diretta sono impeccabili, vestite eleganti, con i tacchi alti, i capelli fatti e il trucco perfetto. Ma durante la settimana sono più le volte che le vediamo al naturale le concorrenti donne di questo Grande Fratello 15 che con il make up. Abbigliamento casual o sportivo (molte fanno palestra ogni mattina), capelli raccolti e soprattutto senza un ...

Grande Fratello - crisi tra Lucia Orlando e Filippo Contri : 'Siamo troppo differenti' : Per quanto qui dentro viviamo una realtà diversa dal mondo…se tu provi una sensazione positiva per Filippo non puoi pensare che fuori sia diverso. Non riesco a capire come, nel 2018, si possa ...