Lombardia | Fontana | su autonomia Maroni fece buco a diga | noi lo amplieremo

Lombardia : Fontana - finalmente Fs riconosce proprie colpe : Milano, 22 mag. (AdnKronos) - "finalmente Ferrovie dello Stato ha riconosciuto le proprie colpe". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di una visita alla sede meratese del Gruppo editoriale Netweek. "Le Ferrovie -spiega Fontana- hanno riconosciuto di non aver m

Lombardia : Fontana - finalmente Fs riconosce proprie colpe : Milano, 22 mag. (AdnKronos) – “finalmente Ferrovie dello Stato ha riconosciuto le proprie colpe”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di una visita alla sede meratese del Gruppo editoriale Netweek. “Le Ferrovie -spiega Fontana- hanno riconosciuto di non aver mai investito in questi anni, di non aver mai cercato di migliorare il servizio. Ci hanno promesso un piano industriale, ...

Lombardia : Fontana incontra ambasciatore della russo Razov : Milano, 18 mag. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha incontrato l'ambasciatore russo, Sergey Razov, insieme al console generale a Milano Alexander Nurizade. L'ambasciatore ha ringraziato pubblicamente Fontana "per la posizione che Regione Lombardia ha assunto in t

Lombardia : Fontana incontra ambasciatore della russo Razov : Milano, 18 mag. (AdnKronos) – Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha incontrato l’ambasciatore russo, Sergey Razov, insieme al console generale a Milano Alexander Nurizade. L’ambasciatore ha ringraziato pubblicamente Fontana “per la posizione che Regione Lombardia ha assunto in tema di sanzioni internazionali contro il nostro Paese e mi auguro che i rapporti commerciali tra queste due realtà possano ...

Lombardia : Fontana incontra ambasciatore della russo Razov : Milano, 18 mag. (AdnKronos) – Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha incontrato l’ambasciatore russo, Sergey Razov, insieme al console generale a Milano Alexander Nurizade. L’ambasciatore ha ringraziato pubblicamente Fontana “per la posizione che Regione Lombardia ha assunto in tema di sanzioni internazionali contro il nostro Paese e mi auguro che i rapporti commerciali tra queste due realtà possano ...

Lombardia : Fontana incontra ambasciatore Usa : Milano, 17 mag. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha incontrato oggi l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Lewis Eisenberg. All'appuntamento erano presenti anche Elizabeth Lee Martinez, console generale degli Stati Uniti d'America a Milano; John Crosby, cons

Lombardia : Fontana incontra sindaco Varese su temi di interesse comune : Milano, 16 mag. (AdnKronos) – Condividere soluzioni comuni su tutta una serie di temi particolarmente importanti per l’amministrazione comunale di Varese. Questo l’obiettivo dell’incontro che si è svolto oggi a Palazzo Lombardia fra il presidente della Regione Fontana e il sindaco, Davide Galimberti. Un incontro proficuo durante il quale sono state affrontate diverse tematiche: fra queste ha un’importanza non certo ...

Lombardia : Fontana incontra sindaco Varese su temi di interesse comune (2) : (AdnKronos) – Vale a dire quello di Villa Milyus relativo all’insediamento presso la villa dell’Accademia del gusto di Gualtiero Marchesi e quello per il Sacro Monte che ha al centro l’accessibilità al borgo anche a fronte della revoca degli atti riguardanti la realizzazione del parcheggio della Prima Cappella. Su entrambi presidente e sindaco hanno espresso ‘piena sintonia’. Il momento di lavoro odierno ha ...

Lombardia : Fontana incontra sindaco Varese su temi di interesse comune (2) : (AdnKronos) - Vale a dire quello di Villa Milyus relativo all'insediamento presso la villa dell'Accademia del gusto di Gualtiero Marchesi e quello per il Sacro Monte che ha al centro l'accessibilità al borgo anche a fronte della revoca degli atti riguardanti la realizzazione del parcheggio della Pri

Lombardia : Fontana incontra sindaco Varese su temi di interesse comune : Milano, 16 mag. (AdnKronos) - Condividere soluzioni comuni su tutta una serie di temi particolarmente importanti per l'amministrazione comunale di Varese. Questo l'obiettivo dell'incontro che si è svolto oggi a Palazzo Lombardia fra il presidente della Regione Fontana e il sindaco, Davide Galimberti

Lombardia : Fontana incontra sindaco Varese su temi di interesse comune : Milano, 16 mag. (AdnKronos) – Condividere soluzioni comuni su tutta una serie di temi particolarmente importanti per l’amministrazione comunale di Varese. Questo l’obiettivo dell’incontro che si è svolto oggi a Palazzo Lombardia fra il presidente della Regione Fontana e il sindaco, Davide Galimberti. Un incontro proficuo durante il quale sono state affrontate diverse tematiche: fra queste ha un’importanza non certo ...

Lombardia : Fontana incontra sindaco Varese su temi di interesse comune (2) : (AdnKronos) – Vale a dire quello di Villa Milyus relativo all’insediamento presso la villa dell’Accademia del gusto di Gualtiero Marchesi e quello per il Sacro Monte che ha al centro l’accessibilità al borgo anche a fronte della revoca degli atti riguardanti la realizzazione del parcheggio della Prima Cappella. Su entrambi presidente e sindaco hanno espresso ‘piena sintonia’. Il momento di lavoro odierno ha ...

Lombardia : Fontana incontra sindaco Varese su temi di interesse comune : Milano, 16 mag. (AdnKronos) – Condividere soluzioni comuni su tutta una serie di temi particolarmente importanti per l’amministrazione comunale di Varese. Questo l’obiettivo dell’incontro che si è svolto oggi a Palazzo Lombardia fra il presidente della Regione Fontana e il sindaco, Davide Galimberti. Un incontro proficuo durante il quale sono state affrontate diverse tematiche: fra queste ha un’importanza non certo ...

Lombardia : Fontana incontra sindaco Varese su temi di interesse comune (2) : (AdnKronos) – Vale a dire quello di Villa Milyus relativo all’insediamento presso la villa dell’Accademia del gusto di Gualtiero Marchesi e quello per il Sacro Monte che ha al centro l’accessibilità al borgo anche a fronte della revoca degli atti riguardanti la realizzazione del parcheggio della Prima Cappella. Su entrambi presidente e sindaco hanno espresso ‘piena sintonia’. Il momento di lavoro odierno ha ...