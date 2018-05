Lo spettacolo delle supernove in un video dell’Eso

Oggi e domani - al Teatro delle Saline di Cagliari - va in scena "Trattato di economia" - il suggestivo spettacolo degli artisti toscani ... : ... ambito, formazione e percorso artisti co, che per caso un giorno hanno scoperto di covare lo stesso desiderio: realizzare uno spettacolo sulla scienza che vuole liberare l'umanità dalla schiavitù del ...

Alla Formula 1 serve spettacolo : più sorpassi in vista e sbarco delle corse su Twitter : Inoltre, proprio con il GP di Spagna sarà possibile iniziare a seguire in streaming a pagamento sul social le gare di Formula 1, chiaro tentativo di espansione sul digitale di uno sport, che ad oggi ...

Stazione Spaziale cinese “Tiangong-1” - lo spettacolo delle sfere infuocate dal cielo è quasi certo quando raggiungerà i 50-20 km di altezza : info e dettagli : La prima Stazione Spaziale cinese Tiangong-1, sta precipitando in maniera incontrollata verso la Terra, con un impetuoso tuffo nell’atmosfera previsto per domenica 1 aprile alle ore 10:30 UTC (le 12:30 italiane) con un’incertezza di ± 16 ore, secondo gli ultimi aggiornamenti di Aerospace Corporation. E questo tuffo sarà rovente: gli scienziati prevedono che mentre la Stazione Spaziale brucerà, genererà enormi sfere infuocate visibili da ...

“Sono morto anch’io”. Parole devastanti. Il comico - amico di sempre di Fabrizio Frizzi - distrutto dal dolore. Al suo fianco - tutto il mondo delle spettacolo : Amici, colleghi, fan. In poche ore, i social sono stati inondati di messaggi di cordoglio per la morte di Fabrizio Frizzi. “Un uomo per bene”, amato e stimato da tutti al di là del grande talento televisivo che, nel corso degli anni, lo aveva portato al timone di ben 73 trasmissione. Un’icona. Non quella che oggi il mondo della televisione piange. Le lacrime sono tutte per l’amico. Colpisce il toccante messaggio di Max Giusti che su ...