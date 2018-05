L' Italia rispetti gli impegni con l' Europa L' avvertimento di Parigi a M5S e

Francia : 'L'Italia rispetti gli impegni o a rischio Eurozona'. Salvini : 'No ingerenze' : "Gli impegni che sono stati presi dall'Italia - ha detto ancora il ministro dell'economia francese - valgono qualunque sia il governo. Rispetto la decisione sovrana del popolo italiano, ma ci sono ...

Francia : Italia rispetti impegni presi : 12.48 Il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, mette in guardia sul rischio che la stabilità della zona euro possare essere compromessa se il prossimo governo Italiano non rispetterà i suoi impegni su debito e deficit. "Se il nuovo governo non rispetterà i suoi impegni sul debito, sul deficit,ma anche sul consolidamento delle banche, l'intera stabilità finanziaria della zona euro sarà minacciata", ha avvertito nel corso di una ...

Governo Lega-M5s - Francia : “Italia rispetti impegni sul debito o la stabilità dell’eurozona sarà a rischio” : Cinque giorni fa la stoccata era arrivata da Bruxelles. Ma il tema dei conti pubblici italiani interessa molto anche a uno degli stati fondatori dell’Europa unita: la Francia. La stabilità dell’area euro sarà “minacciata” se il nuovo Governo italiano non rispetterà gli impegni su debito e deficit sottolinea il ministro francese dell’Economia, Bruno Le Maire. A un giorno dalla presentazione del contratto di Governo ...

