L’ISIS si sta trasformando

Almeno 23 civili sono stati uccisi in un attacco aereo contro L'ISIS in Siria : Non si sa se sia stato compiuto dalla coalizione anti-ISIS guidata dagli stati Uniti o dall'aviazione irachena

L'ISIS ha rivendicato i due attentati a Kabul di questa mattina - nei quali sono state uccise più di 20 persone : Almeno 25 persone sono state uccise lunedì mattina in due attentati a Kabul, la capitale dell'Afghanistan. Gli attentati sono stati rivendicati dallo Stato Islamico (o ISIS) e sono stati compiuti nel quartiere Shashdarak, dove si trova l'edificio del ministero della

Il 'casanova’ delL’ISIS è stato arrestato in Turchia : Il 'casanova' dell’Isis è stato arrestato in Turchia. Si tratta di un marocchino residente nella città autonoma di Ceuta che era uno dei più importanti reclutatori dello stato islamico, un vero esperto nella seduzione delle donne online. Con l’uniforme da soldato, con la barba folta e armato di un assault kalasnikov, Imad Jibar era diventato un esperto nella seduzione delle giovani donne su web. Secondo le fonti della polizia, a soli 20 anni, ...

Afghanistan - l'ombra delL'ISIS sul voto : kamikaze a Kabul e Baghlan - 40 morti : Un duplice attentato colpisce l'Afghanistan che si prepara alle elezioni del 20 ottobre. A Kabul un kamikaze si è fatto esplodere tra la folla riunita fuori da una scuola femminile adibita a centro per la registrazione degli elettori. Il portavoce del ministero degli Interni, Najib Danish, ha riferito che il kamikaze, a piedi, con indosso un giubbetto esplosivo, si è fatto saltare in aria fuori dall'istituto, situato in un distretto

Davide Grasso - il giornalista che ha combattuto L’ISIS : ‘A volte è strano sopravvivere’ : “A volte è strano sopravvivere”. La mano tiene una tazzina di caffè. Lo sguardo è altrove. Lui invece è di fronte a me. A breve narrerà della sua esperienza, riportata nel libro Hevalen. Perché sono andato a combattere l’Isis in Siria (edizioni Alegre), davanti agli studenti del liceo classico di Ferrara. Per Davide Grasso per sette lunghi mesi è stato strano sopravvivere. Oggi ne parla con parole asettiche. Alcune cose le può dire. Come ...

Kurdistan - libro sacro salvato dalL’ISIS : era nascosto in uno scantinato della chiesa : La scoperta è stata effettuata in una chiesa siriaca-cattolica nel Kurdistan iracheno, in una zona devastata dalla furia dell'Isis. Ora il testo è stato trasferito a Roma per il restauro.Continua a leggere

«Cercava lupi solitari». Reclutatore delL'ISIS arrestato a Torino : Era stato l'autore del primo testo di propaganda dell'Isis in italiano. Di più: «Identificava e contattava soggetti che potessero agire come "lupi solitari". Faceva azione di...

A Torino è stato arrestato un italo-marocchino con l'accusa di avere fatto propaganda per L'ISIS : Elmahdi Halili, 23enne italo-marocchino, è stato arrestato questa mattina a Torino con l'accusa di avere partecipato all'associazione terroristica dello stato Islamico, o ISIS. In particolare l'indagine dell'antiterrorismo coordinata dalla procura di Torino sospetta che Halili sia stato l'autore del primo

Terrorista delL'ISIS in manette a Torino - perquisizioni in tutta Italia : Operazione antiterrorismo della Digos di Torino nei confronti di appartenenti agli ambienti dell'estremismo islamico stanziati nel nord Italia. Gli investigatori hanno arrestato con l'accusa di partecipazione all'associazione terroristica dello Stato Islamico Elmahdi Halili 23enne marocchino naturalizzato italiano, residente a Ciriè, già finito nel...