L' evento Overwatch | Anniversario è ora disponibile

Overwatch : un leak rivela skin ed emotes dell'evento Anniversario : Dopo avervi mostrato il bellissimo video in stop motion che ha per protagonista una simpatica Tracer e uno scontroso Reaper torniamo a parlare dell'evento Anniversario di Overwatch. In questo caso ci troviamo di fronte a un leak che mostra quelle che sicuramente sono le novità più interessanti dell'evento: tutti i nuovi contenuti estetici che saranno disponibili dal 22 maggio all'11 giugno. Prima di tutto possiamo mostrarvele all'interno di un ...

Nuova mappa Overwatch in video - trapelano skin evento Anniversario : Blizzard ha rilasciato due video per Overwatch. Il primo è un divertente video in stop motion che celebra il secondo Anniversario del gioco. Si vedono le statuine di due personaggi letteralmente prendere vita. Tracer sembra che abbia le idee chiare ma Reaper non vuole assolutamente entrare in partita. Non vi sveliamo il finale. La Nuova mappa di Overwatch Oltre al video in stop motion celebrativo del secondo Anniversario del gioco, Blizzard ne ...

Overwatch : Blizzard rivela le skin Lightning Tracer e Venom Soldier 76 per l'evento Anniversary : l'evento Anniversary 2018 di Overwatch è alle porte, e come da tradizione introdurrà tanti nuovi contenuti per l'hero shooter firmato da Blizzard. Saranno naturalmente tantissime le nuove skin per gli eroi, le quali stanno venendo gradualmente svelate dal publisher con lo scorrere dei giorni che ci separano dall'inizio dell'evento.Nella giornata di oggi sono infatti apparse sul profilo Twitter di Blizzard due delle skin di Anniversary 2018, ...

Overwatch : Blizzard rivela le bellissime skin dell'evento Retribution : A poche ore dall'inizio del nuovo evento Archives: Retribution di Overwatch, Blizzard ha svelato le nuove skin di alcuni dei personaggi dell'hero shooter del publisher, che sono state pubblicate sul profilo Twitter ufficiale del gioco. Come riporta VG24/7, le skin svelate sono quelle di Mei, Doomfist, Winston, Sombra, Moira e Hanzo, che non esitiamo a mostrarvi in calce. L'evento Retribution si terrà da oggi 10 aprile fino al 30 del mese, e si ...

Overwatch : confermata la nuova mappa ambientata a Venezia per l'evento Retribution : Andando a confermare i rumor circolati nelle ultime ore, Blizzard ha presentato ufficialmente Rialto, la nuova mappa PvE e PvP di Overwatch ambientata a Venezia che sarà introdotta dall'evento Archives: Retribution. La mappa, inizialmente prevista per il solo comparto cooperativo di Overwatch, sarà invece disponibile anche nelle playlist competitive del gioco.Come riporta Gaming Bolt, Rialto sarà disponibile per il PvE dal lancio dell'evento ...

L'evento primaverile di Overwatch cambia nome : Blizzard presenta Archives Retribution : Secondo la tradizione, L'evento primaverile di Overwatch si è sempre chiamato Uprising, e si concentrava sul passato della storia del gioco, facendo rivivere alcuni momenti salienti della lore dell'hero shooter di Blizzard. In un nuovo Developer Update il director Jeff Kaplan e il lead engineer Tim Ford hanno annunciato che Uprising cambierà nome in Archives, e che il nuovo evento sarà chiamato Retribution.Come riporta Polygon non sappiamo ...