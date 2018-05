L' euro è una gabbia tedesca L' autobiografia di Paolo Savona che inquieta il

Lecce - prosciugò il conto di una cliente malata : 320mila euro di sanzione a funzionaria di banca : Una dipendente di una filiale del Banco di Napoli di 57 anni è stata condannata per un ammanco di 14mila euro: approfittò del ricovero della donna a causa di...

Trento - Corte dei Conti chiede oltre 500mila euro a consigliere provinciale : “Amministratore occulto di una società” : Pugno di ferro della procura regionale della Corte dei Conti di Trento che cita in giudizio e chiede oltre mezzo milione di euro a un consigliere provinciale eletto per l’Unione per il Trentino, ma per oltre quattro anni ritenuto incompatibile con la carica. Un conto salatissimo per Pietro De Godenz, 57 anni, nato a Cavalese, ma residente a Tesero, che è stato amministratore delegato degli impianti sciistici di Pampeago a cui i giudici ...

Aziende europee - ci sarà una ripresa degli investimenti : Pertanto, i Capex tendono a salire nei periodi in cui le Aziende confidano in una crescente domanda per i loro prodotti, riflettendo la loro fiducia nella forza dell'economia. Perché i Capex sono ...

Anna che ha lasciato 3 milioni di euro a Berlusconi? È una bufala : «Anna C., 88enne originaria de L’Aquila morta 20 giorni fa, ha donato tre milioni di euro – tra denaro (due conti correnti), beni immobili e la pensione – a Silvio Berlusconi». La notizia era stata diffusa da alcune agenzie di stampa ed era stata ripresa dai siti di diverse testate. In poche ore aveva scatenato l’indignazione: qualcuno aveva ipotizzato potesse trattarsi di «un caso circonvenzione di incapace», secondo altri l’anziana «aveva ...

Wind Home Unlimited include fibra - chiamate illimitate e una SIM con 100 GB a 24 - 90 euro : Wind lancia una nuova offerta dedicata alla fibra ottica, con chiamate incluse, modem e una SIM dati con ben 100 GB da utilizzare ogni mese. L'articolo Wind Home Unlimited include fibra, chiamate illimitate e una SIM con 100 GB a 24,90 euro proviene da TuttoAndroid.

Nei lidi veneziani i cani potranno bagnarsi solo in una spiaggia - altrimenti 206 euro di multa : Sono quattro le spiagge tra Cavallino e Treporti (tra Venezia e Jesolo), che per la stagione estiva 2018 saranno abilitate a ospitare i cani. Di queste però solo in quella di Punta Sabbioni è permessa la balneazione. Fino a un massimo di cinque animali per volta potranno fare il bagno purché un compagno umano li osservi. ...

L’Aquila - “88enne muore e lascia 3 milioni di euro in eredità a Berlusconi”. Ma è una fake news : “Anna C., 88enne originaria de L’Aquila morta 20 giorni fa, ha donato tre milioni di euro – tra denaro (due conti correnti), beni immobili e la pensione – a Silvio Berlusconi“. La notizia era stata pubblicata su vari quotidiani e siti, ma dopo un paio di giorni in cui circolava senza alcuna smentita – e anche ilfattoquotidiano.it oggi l’aveva riportata – si è rivelata essere una bufala. Il ...

Una bufala i tre milioni di euro in eredità a Berlusconi : ecco tutti gli indizi che portano alla fake news : Una bufala i tre milioni di euro in eredità a Berlusconi: ecco tutti gli indizi che portano alla fake news Circola sul Web la storia di una 88enne ex segretaria di Palazzo Chigi che avrebbe lasciato tutti i suoi averi al leader di Forza Italia. In realtà… Continua a leggere L'articolo Una bufala i tre milioni di euro in eredità a Berlusconi: ecco tutti gli indizi che portano alla fake news proviene da newsGo.

Judo - l’Italia fa incetta di podi junior a La Coruna. Gabriele Greco in trionfo. Dieci medaglia azzurre agli europei di kata : Un’Italia spettacolare ha contraddistinto la prima giornata dell’European Cup junior 2018 di La Coruna (Spagna). Con una vittoria e cinque podi complessivi gli azzurrini hanno imposto la propria legge in terra iberica, dimostrando quanto il ricambio generazionale in questa disciplina sia davvero promettente. Gabriele Greco ha conquistato la vittoria nella categoria -55 kg ottenendo ben cinque vittorie, mentre Antonio Corsale nella ...

Notte europea dei Musei - "Io - tu e le Muse". Una lunga serata di suoni e di arte : Una proposta di grande fascinazione che certamente coinvolgerà sia i bambini che il mondo degli adulti. La Galleria Nazionale di Cosenza ha, altresì, aderito all'invito di ICOM , International ...

Lazio-Inter - l'eurosfida è soprattutto una questione di soldi : Il futuro, buio o glorioso, da scrivere in una sola partita. Lazio-Inter di domani sera (calcio d'inizio ore 20.45) sarà crocevia di gioie e dolori, programmazione ma anche intrighi di mercato per entrambe le società. Perché centrare la qualificazione alla prossima Champions League, o mancarla, potrebbe davvero cambiare un'intera stagione e oltre: il solo raggiungimento della fase a gironi vale già 15 milioni di euro, cifra destinata però a ...

In strada per 800 euro al mese : la vita del rider che ha perso una gamba per l’ultima consegna : Finisce qui la corsa di Massimiliano. Nel reparto di Rianimazione del Policlinico dove si trova in terapia intensiva, ma non in pericolo di vita, il giovane rider di un ristorante al quale hanno amputato una gamba mentre stava facendo una consegna. L’incidente è avvenuto giovedì pomeriggio alle 15 tra via Montegani e piazzale Abbiategrasso. Il rag...

euroJACKPOT/ Estrazione oggi n 20/2018 : numeri vincenti - ecco la combinazione fortunata! (18 maggio 2018) : Estrazione EUROJACKPOT di oggi, num. 20/2018: numeri vincenti del 18 maggio 2018, estrazioni in diretta in tutta Europa. Vincite e ultime notizie in aggiornamento live, tutti i risultati(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 20:32:00 GMT)

Monza : partono 1.500 lettere per i morosi delle case comunali - devono oltre 8 milioni di euro : Sono più di 8 i milioni di euro che i morosi delle case comunali devono all'amministrazione di Monza: il municipio invia 1.500 lettere per proporre i piani di rientro, c'è chi deve anche 54mila euro. ...