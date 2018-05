Lei gli chiede aiuto a parcheggiare | lui sfonda un negozio

“Voglio te”. A Uomini e Donne va in onda la scelta di Mariano Catanzaro : è colpo di scena. Il napoletano lascia il trono - poi ci ripensa e - inseguito dalle telecamere - sceglie Lei : Mariano Catanzaro è tornato a ”Uomini e Donne” quando i percorsi di Nilufar Addati, Sara Affi Fella e Nicolò Brigante erano già a buon punto, ma Mariano, napoletano classe 1993, si è distinto sin da subito. È stato corteggiatore di Desirèe Popper, ma bisogna tornare indietro di qualche tempo per risalire alla sua prima volta in studio, quando era uno dei pretendenti di Valentina Dallari. Il giovane napoletano si è fatto ...

Nicolò Brigante e Virginia Stablum / Uomini e donne : "Lei la donna che voglio sposare" : Nicolò Brigante e Virginia Stablum, l'amore nato a Uomini e donne diventa ogni giorno più forte: la scelta, la convivenza e i progetti per il futuro insieme.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 13:45:00 GMT)

Elezioni Ragusa - Carmelo Ialacqua investe sul parco degli ibLei : Tra le priorita' del programma del candidato a sindaco di Ragusa Carmelo Ialacqua e della lista Citta' Futura c'e' il parco degli iblei

Aosta - Silvio Berlusconi : gaffe con la figlia del coordinatore/ Video - "Posso scegliere Lei?" - e la ragazza… : Aosta, Silvio Berlusconi: gaffe sul palco dopo il comizio. Fa apprezzamenti ad una ragazza ma è la figlia del coordinatore, lo scambio di battute e la reazione di lei sono virali.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 18:51:00 GMT)

Aosta - la clamorosa gaffe di Berlusconi con la figlia del coordinatore di Forza Italia. E Lei reagisce così : clamorosa gaffe per Silvio Berlusconi al termine di un comizio elettorale ad Aosta, dove domenica 20 maggio si vota per le regionali. Quando il coordinatore regionale di Forza Italia, Massimo Lattanzi, gli offre dei regali (un quadro realizzato da un’artista valdostana e a un tipico cavallino in ceramica) l’ex premier si lancia in una battuta: “Posso scegliere? Preferisco lei” dice indicando la ragazza salita sul palco ...

Laura Petrici/ Moglie di Gabriele Corsi - "il goffo di Notre Dame" come lo chiama Lei... (Domenica In) : Laura Petrici, la Moglie del conduttore Gabriele Corsi tra le firme più note de La Repubblica. Il nuovo protagonista di Reazione a Catena parlerà di lei? (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 03:47:00 GMT)

PISA/ Il padre dimentica la figlia in auto e Lei muore. Terzo caso in un anno in Toscana : PISA, il padre che ha dimenticato figlia nell’auto: "l'ho uccisa". La ricostruzione del tragico pomeriggio di ieri, quando un ingegnere si è dimenticato la bimba di un anno(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 13:06:00 GMT)

Harry e Meghan - è il giorno delle nozze : migliaia in strada. Lei non pronuncerà la formula di obbedienza : Lei non pronuncerà la tradizionale formula di obbedienza al marito. I due diventeranno il duca e la duchessa di Sussex dopo le nozze

Tenta di rubare borsa a una donna e picchia la figlia di Lei : Campi Bisenzio , Firenze, , 18 maggio 2018 - Ha Tentato di rubare una borsa, portandola via da un'auto dopo aver aperto lo sportello mentre la proprietaria era impegnata a parcheggiare , e poi ha ...

Barbara D'Urso diventa una statua/ La proposta di Battipaglia e Lei annuncia : "Non andrò in pensione" : Barbara D'Urso diventa una statua: la proposta di Battipaglia che lancia un sondaggio sulla rete mentre la conduttrice annuncia di non voler andare in pensione.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 17:14:00 GMT)

Ragusa - presentata la Marathon Parco degli IbLei : presentata al Comune di Ragusa in conferenza stampa l' 8^ edizione della “Marathon Parco degli Iblei”. Si terrà il 19 e 20 maggio.

La figlia di Salah ad Anfield : applausi per Lei - fischiato il padre : 32 gol in campionato e altri 10 messi a segno nei match di Champions League, con la finale del torneo europeo - sarà disputata il 26 maggio a Kiev contro il Real Madrid - ancora da giocare e il premio ...

Cristina Parodi accusata di raccomandare la figlia. Lei risponde : “Solo invidia e cattiveria” : Nuovi guai per Cristina Parodi, accusata dai suoi follower di Instagram, di raccomandare la figlia Angelica Gori. La 16enne sogna di fare la cantante, per questo motivo qualche giorno fa ha pubblicato il suo primo singolo Sketch, che da subito ha ottenuto un buon riscontro da parte di pubblico e critica. Cristina Parodi, come avrebbe fatto qualsiasi altra mamma, ha pubblicato su Instagram un video in cui la giovane canta, mostrando tutto il suo ...

Uomini e Donne/ Chi sceglie Sara Affi Fella? "Merita una scelta sincera come Lei" (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Anche Sara Affi Fella si prepara la scelta, ma chi sarà? Federico Mastrostefano è convinto: "Sarà Lorenzo, ma..."(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 07:35:00 GMT)