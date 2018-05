Lega e 5 stelle non mollano Conte | al lavoro sui ministri | Salvini blinda Savona

Lavoro - cosa farà il governo Lega-5Stelle : Salario minimo, ritorno dei voucher e rottamazione , forse, del Jobs Act. Le misure contenute nel contratto di governo

Le mani dei Cinque stelle sui servizi. Ma la Lega non ci sta : Roma. E i servizi? La domanda è rimasta sospesa, mai posta davvero – almeno ufficialmente – ma sempre incombente, quasi che una strana assenza di gravità le impedisse di posarsi davvero sul tavolo delle trattative tra leghisti e grillini. E però, alla fine, l’ingombro tanto a lungo accantonato in at

Governo - liquidato il CentrodestraIl futuro è Lega-Cinque StelleLa doppia delusione di Berlusconi : Silvio Berlusconi ha due grandi delusioni in questi giorni, spiegano dal quartier generale di Arcore. E non si tratta di problemi aziendali o familiari, ma politici. "Non mi aspettavo che Mattarella e Matteo Salvini tenessero un atteggiamento del genere Segui su affaritaliani.it

Movimento 5 Stelle & Lega : un governo fondato sull'incompetenza : Con i comizi non si governa, la stanza dei bottoni è una cosa seria. Ecco il commento di Giuliano Ferrara

[Il retroscena] Non sarà il notaio del patto Lega-Cinque Stelle. Cosi Conte - il premier ufficioso ha rassicurato il Quirinale : ... , gli Esteri , Massolo, , la Giustizia , Bonafede, colui che ha portato Conte nella squadra 5 Stelle, , Ambiente , Costa, , Infrastrutture , Castelli, , Semplificazione , Fraccaro, , Economia , ...

Accordo Lega-5stelle : la lista dei possibili ministri del governo Conte : Fatto il nome del possibile premier Giuseppe Conte al Quirinale, negli uffici del Movimento 5 stelle e della Lega si lavora a pancia bassa alla squadra di governo...

Giuseppe Conte - il prof di sinistra "portavoce" del governo Lega-5stelle : Giuseppe Conte è il nome che il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio e il segretario della Lega Matteo Salvini hanno fatto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella...

MoVimento 5 Stelle e Lega tornano al Quirinale<br>Giornata decisiva? : 16.18 - Il leader del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha trascorso a Montecitorio le ore che precedono il nuovo incontro con il Presidente Sergio Mattarella, lavorando con i membri del suo staff, in particolare con i colleghi parlamentari che hanno fatto parte del tavolo delle trattative con la Lega, tra i quali Vincenzo Spadafora e Laura Castelli, che sono anche tra i papabili ministri. Matteo Salvini, invece, ha incontrato Giorgia Meloni ...

Totoministri : ecco il possibile 'listone' del Governo Lega-5 Stelle : Movimento 5 Stelle alle 17,30. Lega alle 18. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato le due forze politiche nel pomeriggio di una giornata che, finalmente e dopo oltre 70 giorni, dovrebbe vedere la nascita del nuovo Governo. Ultima notte di passione e di trattative, preceduta da una domenica di dichiarazioni positive sulla chiusura della diatriba in merito ai nomi. In pole resta il professore Giuseppe Conte, di area ...

Governo - Movimento 5Stelle e Lega convocati nel pomeriggio al Quirinale da Mattarella : ... accompagnati da Luigi Di Maio, Capo della forza politica "Movimento 5 Stelle; alle 198 sarà la volta di Gian Marco Centinaio e Giancarlo Giorgetti, rispettivamente Presidente del Gruppo Parlamentare ...

Consultazioni - Mattarella convoca 5 Stelle alle 17.30 e Lega alle 18 : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riprenderà oggi le Consultazioni con il seguente calendario. alle 17.30 Danilo Toninelli e Giulia Grillo, rispettivamente Presidente del...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 maggio : L’intesa è arrivata ieri e Mattarella riceve i leader di 5 Stelle e Lega per la scelta finale : Il Salvimaio Lega-M5S: l’accordo è Fatto. Poi Salvini attacca il Quirinale La quadra – Trovata L’intesa sul governo. Messaggio per Mattarella del leghista: “Ora nessuno metta veti”. E all’Economia vuole Savona di Tommaso Rodano Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Loro-3. “Al termine di un comizio ad Aosta, il leader di Forza Italia commette una gaffe clamorosa. É il momento degli omaggi: un quadro di un’artista ...

Chiuso l'accordo tra Lega e 5 Stelle : domani al Colle. Di Maio al Lavoro : Un nuovo incontro sI è tenuto in tarda mattinata tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. L'obiettivo è stato raggiunto, quello dell'accordo sul nome del primo...