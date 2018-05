Lega A a MediaPro | Servono subito 186 mln

Diritti tv - la Lega conferma Mediapro : "Ma versino 186 milioni entro 48 ore" : Avanti con Mediapro, per ora. È la linea passata nell'assemblea della Lega Serie A. Sono state effettuate per ora due votazioni sui Diritti tv. Approvata con 14 voti su 17 una delibera in cui si ...

Lega di A verso la risoluzione con Mediapro. Contatti con Elliott. Brunelli amministratore ad interim : Marco Brunelli, già dg della Lega Serie A, è stato eletto con 12 voti su 20 amministratore deLegato a interim in attesa che sia individuato il manager a cui affidare l'incarico esecutivo previsto dal ...

Assemblea Lega A decide su Mediapro : ANSA, - MILANO, 22 MAG - C'è anche il presidente di Mediapro, Jaume Roures all'Assemblea dei club - iniziata poco dopo le 16 - chiamata a decidere se confermare la fiducia o dichiarare inadempiente il ...

Mediapro - 200 milioni : per rassicurare la Lega di Serie A : Piccoli passi avanti ieri durante la commissione sui diritti tv della Serie A 2018-2021. Mediapro potrebbe proporre un versamento di altri 200 milioni , 64 già versati, con l'impegno di rendere ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega aspetta garanzie da MediaPro - niente fideiussione? : Con ogni probabilità MediaPro non presenterà entro martedì prossimo la fideiussione da 1,2 miliardi di euro alla Lega Serie A. Quel giorno l'assemblea dei club potrebbe però ricevere dagli spagnoli la proposta di un versamento di altri 200 milioni di euro (dopo i primi 50 più Iva già anticipati), con l'impegno di rendere visibile il patrimonio netto del gruppo non appena si completerà l'ingresso ...

Diritti tv - Miccichè : “Mediapro rispetti contratto con Lega A” : “Diritti tv? E’ stato fatto un bando, che si è aggiudicato questo intermediario spagnolo, Mediapro, che deve rispettare ciò che contrattualmente è previsto. E’ più semplice di quanto non appaia. C’è un venditore di Diritti che è la Lega un compratore che è Mediapro e un contratto e bisogna rispettarlo”. Lo ha detto Gaetano Micciche’, presidente della Lega di serie A, sulla questione Legata ai Diritti tv ai ...

Mediapro - Roures : “su garanzie parliamo con Lega” : “Stiamo parlando con la Lega sul tema della garanzia, non va legata una cosa all’altra”. Così il socio di Mediapro, Jaume Roures, sull’ultimatum del 22 maggio per la fideiussione degli spagnoli, che ricorrono contro lo stop al bando. “Venderemo i diritti, siamo tranquilli. Se verrà bocciato di nuovo il bando, ne faremo un altro in funzione di quanto dicono i giudici – dice all’ANSA -. Il Canale? E’ ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - ultimatum della Lega a Mediapro. Sky : «pronti a importante offerta» : La bocciatura del bando di Mediapro da parte del Tribunale di Milano rende ancora più caotica la situazione dei Diritti tv della Serie A. La Lega ha confermato alla società audiovisiva spagnola l'ultimatum del 22 maggio per la presentazione della fideiussione («la scadenza vale ancora, oggi più che mai», ha detto all'Ansa il commissario Giovanni Malagò), e attende di conoscere le prossime mosse dei manager ...

Diritti tv - 15 giorni a Mediapro : poi la Lega prenderà provvedimenti : La Lega ha dato altri 15 giorni di tempo a Mediapro prima di prendere provvedimenti: si attende l'esito del ricorso e si valutano nuovi scenari. L'articolo Diritti tv, 15 giorni a Mediapro: poi la Lega prenderà provvedimenti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lega A - lettera di diffida a Mediapro : ANSA, - ROMA, 7 MAG - La Lega di Serie A ha deliberato di inviare a Mediapro una lettera di diffida affinché rispetti entro 15 giorni l'impegno assunto ad onorare la fideiussione per oltre un miliardo ...