Lega-5S avanti su Conte : Nello stesso tempo dal Carroccio ribadiscono anche la carta Paolo Savona per il ministero dell'Economia . Nei confronti dell'economista non risulterebbero perplessità né, tantomeno, "veti". Anche per ...

Regionali - Valle d'Aosta : avanti l'Union Valdôtaine tallonata dalla Lega : Primi dati parziali delle elezioni Regionali: Union Valdôtaine primo partito, secondo la Lega, terzo Union Valdôtaine progressista. Pd ai mini termini - Procede in Val d'Aosta lo spoglio delle schede ...

Regionali - Valle d'Aosta : avanti l'Unione valdotaine - tallonata dalla Lega : Primi dati parziali delle elezioni Regionali: Unione valdotaine primo partito, secondo la Lega, terzo Unione valdotaine progressista. Pd ai mini termini - Procede in Val d'Aosta lo spoglio delle ...

Bolzano - ordigno con svastica esplode davanti a centro profughi. Lega : “La gente è stufa” : Una forte esplosione e un cartello con una svastica, una croce celtica e una scritta razzista. Tutto contro i 39 richiedenti asilo ospiti nel centro di accoglienza di Appiano, paese di 15mila abitanti vicino a Bolzano, in Alto Adige. L’esplosione è avvenuta nella notte tra sabato e domenica: l’ordigno, sulla cui natura gli inquirenti stanno ancora indagando, è stato piazzato sul cancello d’entrata dell’ex caserma Mercanti, la struttura che si ...

Milano - il Comune registra il figlio di due mamme. Sala : “Avanti coi diritti”. Morelli (Lega) : “Un’assurdità” : “Milano è sempre stata alla testa del percorso sui diritti”. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano, Beppe Sala, a proposito della registrazione all’anagrafe di un bambino con due mamme. “Abbiamo voluto esaminare bene le questioni, perché il tema non si esaurisce con la registrazione di un bambino di due mamme, ma ci sono anche bambini nati all’estero sui quali ci possono essere più dubbi. Milano va avanti anche ...

M5S-Lega : "contratto di governo entro stasera"<br>Di Maio : "passi avanti sul premier" : 14.37 - Sul programma Lega-M5s, cioè sul contratto di governo, ci sono da limare ancora alcuni punti mentre sul premier non si è ancora raggiunta la quadra fanno sapere fonti della Lega dopo il vertice Salvini-Di Maio a Montecitorio. Come sempre in questi ultimi giorni quello che vuole apparire più ottimista è Luigi Di Maio che a chi gli chiede come è andato l’incontro con Salvini risponde "bene, bene". Di Maio spiega che il contratto di ...

5S-Lega - “passi avanti” su premier : Roma, 17 mag. – (AdnKronos) – Programma chiuso con reciproca soddisfazione e passi avanti sul nome del premier. E’ questo, secondo quanto si apprende da fonti del M5S, l’esito del vertice a Montecitorio tra il segretario della Lega Matteo Salvini e il leader Cinque stelle Luigi Di Maio. In sostanza, nel corso dell’incontro, sono stati definitivamente messi a punto i temi del contratto di governo sui quali non si era ...

Finito il vertice tra Di Maio e Salvini. M5S : «Passi avanti sul premier». Lega frena : «Trattativa non chiusa» : Programma chiuso con reciproca soddisfazione e passi avanti sul nome del premier. È questo, secondo quanto si apprende da fonti del M5S, l'esito del vertice a Montecitorio tra il...

Governo - finito vertice Lega-M5S : passi avanti sul premier Diretta : Giornata decisiva per la trattativa tra Lega e 5Stelle. Dopo l'ultimo vertice di questa mattina alla Camera, Matteo Salvini e Luigi Di Maio sembra abbiano trovato l'accordo sul nome del...

Governo : Della Vedova - Lega-M5S attaccano Ue per mettere mani avanti : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “Salvini e Di Maio ritrovano la loro vera unità politica contro l’Europa. Mettono le mani avanti perché si stanno accorgendo di non poter fare quello che hanno promesso”. Lo scrive su Facebook Benedetto Della Vedova, presidente di Forza Europa. ‘Ma non hanno contro l’Ue. Hanno contro la ragionevolezza e le nuove generazioni che hanno bisogno di crescita e non di nuovo debito ...

Governo - riprende tavolo M5S-Lega : avanti tutto il giorno : Al fulcro dell'impasse, al di là della scelta tra una figura tecnica o politica, c'è tuttavia lo scontro su chi, tra M5S e Lega, avrà lo scettro di comando del Governo Jamaica. Un nodo sul quale pesa,...

