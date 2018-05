Lectio magistralis di Yehoshua il 10 giugno alla Festa del libro ebraico di Ferrara

'Credevo che' - Lectio magistralis di Simonetta Agnello Hornby : Qual era la condizione femminile prima del 1946, anno dell'estensione del diritto di voto alle donne, e come è cambiata oggi? Esiste parità di diritti tra uomo e donna, in famiglia e nel lavoro? A ...

Violenza su donna : ‘Credevo che’ - Lectio magistralis di Simonetta Agnello Hornby : Milano, 17 mag. (AdnKronos) – Qual era la condizione femminile prima del 1946, anno dell’estensione del diritto di voto alle donne, e come è cambiata oggi? Esiste parità di diritti tra uomo e donna, in famiglia e nel lavoro? A partire dalla sua esperienza personale a Londra come avvocato e giudice, Simonetta Agnello Hornby parlerà delle diverse forme della Violenza domestica. La lectio magistralis, in programma mercoledì 23 maggio ...