Le “violenze invisibili” a danno delle donne

(Di martedì 22 maggio 2018) Quando parliamo di violenza sullein genere ci riferiamo a stupri o percosse. Esistono, però, altre forme di abuso, quelle “invisibili”, che non vanno sottovalutate e spesso sono un preludio alla violenza fisica. Piccoli o grandi gesti quotidiani che condizionano il gentil sesso. La donna viene colpita nella sua psiche, nella sua autostima, nella sua anima. Tra le pareti di casa, capita che l’uomo, per prevalere in una discussione, sbatta la porta, rompa un piatto, urli a distanza ravvicinata e insulti. Sono tutti atteggiamenti intimidatori che provocano disagio nella persona che li subisce e che non vanno tollerati perché rappresentano una violenza indiretta. Un altro “schema” molto diffuso è rappresentato dall’isolamento. Far sentire in colpa la propria compagna perché ha una vita sociale, vietarle la libertà di coltivare qualsiasi amicizia ...