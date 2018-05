Le “violenze invisibili” a danno delle donne : Quando parliamo di violenza sulle donne in genere ci riferiamo a stupri o percosse. Esistono, però, altre forme di abuso, quelle “invisibili”, che non vanno sottovalutate e spesso sono un preludio alla violenza fisica. Piccoli o grandi gesti quotidiani che condizionano il gentil sesso. La donna viene colpita nella sua psiche, nella sua autostima, nella sua anima. Tra le pareti di casa, capita che l’uomo, per prevalere in una ...