Le partite più emozionanti del campionato 2017-2018

(Di martedì 22 maggio 2018) Per vincere una partita sono necessari un buon allenatore, tecnica e tattica, senso di gruppo, collaborazione, altruismo ma soprattutto crederci fino all’ultimo, non dare mai nulla per scontato e metterci tanto cuore. Al termine di una stagione calcistica appena conclusa, riavvolgiamo il nastro e riviviamo insieme le sfide più, quelle vinte, per l’appunto, con il cuore. Inter-Milan 3-2 Il derby, si sa, è sempre una partita a sé, diversa delle altre, ma questo in particolare è stato in grado di regalare ai tifosi più emozioni del solito. L’Inter domina da subito i match e va in vantaggio al 28’ con Icardi che riceve un assist perfetto da Candreva. Il primo tempo si chiude con l’Inter meritatamente in vantaggio e un Milan che fa fatica a rendersi pericoloso. Nel secondo tempo la situazione si ribalta. Non si sa cosa abbia detto il mister ai suoi nello spogliatoio, ma ora il ...