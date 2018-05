Le parodie di Young Signorino

wired

(Di martedì 22 maggio 2018) Anche se non siete appassionati di trap, avrete probabilmente sentito parlare negli ultimi tempi di, il più recente e più chiacchierato dei fenomeni musicali divenuti virali. Al secolo Paolo Caputo, il diciannovenne di Cesena ha colpito (e soprattutto infastidito) molti con il suo volto emaciato tutto tatuato e i suoi brani da titoli come Dolce Droga, La danza dell’ambulanza e soprattutto l’eloquente Mmh ha ha ha. In molti hanno visto in questo artista un tentativo parodico dei fenomeni stessi della trap, altri credono sinceramente alle sue forme di espressione e anche ai problemi di disturbi psichiatrici di cui ha parlato sui suoi vari profili social. Sta di fatto che a sua volta lo stessoè al centro in queste settimane di diverse reinterpretazioni e. Uno dei più recenti e divertenti èCagnolino, diffuso su YouTube dal ...