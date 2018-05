Le 12 condizioni Usa all' Iran per evitare le super sanzioni

Capo diplomazia USA definisce condizioni per ripresa rapporti con Iran - : "Saremmo disposti a fermare le direzioni di tutte le nostre sanzioni contro il regime Iraniano e saremmo felici di ripristinare piene relazioni diplomatiche e commerciali con l'Iran e fornire all'Iran ...

Cina - delegazione USA è arrivata a Pechino per negoziare condizioni commerciali "eque" - : Una delegazione Usa è arrivata oggi a Pechino per concordare condizioni commerciali eque con la Cina. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, aggiungendo di volee presto ...

Barbara Bush - come sta? Peggiorano le condizioni dell'ex first lady Usa/ Ultime notizie : rifiuta le cure : Barbara Bush, Peggiorano le condizioni dell'ex first lady Usa: la 92enne soprannominata "Silver fox" sarebbe in fin di vita avendo rinunciato alle cure mediche.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 11:02:00 GMT)

Usa - peggiorano le condizioni di Barbara Bush : rifiuta le cure : peggiorano le condizioni di salute dell’ex first lady americana, Barbara Bush, che ha deciso di rinunciare a ulteriori cure mediche. Lo ha reso noto il portavoce della famiglia Bush. ‘Silver fox’, come era soprannominata dai figli, 92 anni, da oltre un anno combatte una malattia ai polmoni e con diversi problemi cardiaci, tanto da essere stata ricoverata piu’ volte. Stavolta pero’, l’ex first lady avrebbe ...

Usa : peggiorano condizioni Barbara Bush - rifiuta cure

Ragusa : in provincia non si sono condizioni per nuove discariche : Dopo la notizia dello stralcio di Passo Salina dal piano provinciale dei rifiuti, interviene il deputato regionale Orazio Ragusa. Ringrazia Piazza.

Ciclone sulle isole Fiji : vicina una “nuova spaventosa era” di condizioni meteorologiche estreme a causa dei cambiamenti climatici : Le isole Fiji stanno entrano in una “nuova spaventosa era” di condizioni meteorologiche estreme, secondo quanto dichiarato dal leader della nazione insulare del Pacifico dopo le inondazioni causate da un Ciclone che ha ucciso almeno 4 persone. Il Ciclone Josie ha colpito le Fiji nei giorni scorsi e, anche se la nazione di circa 1 milione di abitanti ha evitato di essere colpita direttamente dai venti, forti piogge e inondazioni hanno causato ...

Migranti - chiude l’hotspot di Lampedusa. Associazioni : “condizioni vergognose di degrado” : La situazione a Lampedusa ha superato il punto di rottura: i 140 Migranti dell'hotspot saranno trasferiti temporaneamente altrove per permettere i lavori di ristrutturazione, resi necessari in seguito a un incendio appiccato nel centro dagli stessi Migranti.Continua a leggere

Lampedusa - il Viminale chiude l’hotspot : quasi 200 migranti trasferiti. Per le associazioni c’erano “condizioni disumane” : La delegazione di avvocati, ricercatori e mediatori culturali di varie associazioni che aveva visitato il centro aveva parlato di “condizioni di vita drammatiche e sistematiche violazioni dei diritti umani“. Ora, 4 giorni dopo, il ministero dell’Interno ha deciso di svuotare e chiudere l’hotspot di Lampedusa per consentire “lavori di ristrutturazione“. Proprio oggi era intervenuta anche la Croce Rossa che ...

Ragusa - migrante eritreo di 22 anni muore di fame. Era stato ricoverato in condizioni disperate : Un giovane eritreo di 22 anni è morto di malnutrizione. Non appena sceso dalla nave dell’ong spagnola Proactiva Open Arms, che trasportava 91 migranti approdati ieri a Pozzallo, è stato trasferito all’ospedale di Modica in condizioni disperate, malnutrito e con problemi respiratori. Dopo qualche ora le sue condizioni sono peggiorate e il giovane è morto. La salma si trova nella camera mortuaria dell’ospedale Maggiore. L'articolo ...