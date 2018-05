Lavoro nero sui pescherecci | multe della Finanza

Lavoro nero a Gorizia - 437 dipendenti pagati con rimborsi spese : Operazione della Guardia di Finanza, evasa Irpef per quasi 300 mila euro. Interessata una società operante in subappalto all'interno di grandi commesse nel settore della carpenteria metallica a ...

VS : app per segnalare cantieri Lavoro nero : segnalare illegalità e lavoro nero sui cantieri edili tramite una applicazione per smartphone sarà presto possibile in Vallese. Il Gran Consiglio h...

Governo M5s-Lega - ultimo giorno di Lavoro sul contratto. Salvini : “Intesa sulla Fornero. Ministro Lega garante confini” : La giornata si annuncia quella della chiusura del contratto di Governo tra M5s e Lega. Lo dicono i Cinquestelle, lo dice anche la Lega. “Ovviamente dobbiamo sistemare le questioni dirimenti, ma ci stiamo lavorando” spiega Luigi Di Maio. Con i grillini “si ragiona positivamente” conferma Matteo Salvini: “Abbiamo fatto bei passi avanti”. Il segretario della Lega assicura che è stato trovato un punto di incontro ...

Edilizia : sindacati Palermo - protocollo legalità per contrastare Lavoro nero : Palermo, 11 mag.(AdnKronos) - Un protocollo di legalità nel settore edile che preveda negli appalti pubblici e privati anche la verifica della congruità della manodopera. E' la proposta che i sindacati edili palermitani intendono presentare al prefetto di Palermo Antonella De Miro alla quale hanno c

La carica dei 600mila lavoratori occasionali : "Rider - badanti e tanto Lavoro nero" : In Italia sono circa 600 mila gli addetti che nel 2017 hanno svolto un'attività lavorativa nel nostro Paese per meno di 10 ore alla settimana. Il popolo dei lavoretti è composto per l'esattezza da 592 mila persone, secondo i...

Ispettorato del Lavoro - trovati dieci lavoratori in nero in un ristorante : Ispettorato del lavoro, trovati dieci lavoratori in nero in un ristorante PERUGIA Gli ispettori del lavoro di Perugia hanno trovato ben dieci lavoratori in nero all'interno di un ristorante ubicato ...

Lavoro nero nei cantieri - multe per 33mila euro a due imprenditori : Siena, 28 aprile 2018 - Costa caro l'impiego di manodopera clandestina in un cantiere: i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Siena , impegnati in controlli a tappeto contro il Lavoro nero ...

Roberto Fico - il brutto sospetto sul Lavoro nero a casa sua : cosa hanno scoperto le Iene : C'è un motivo ben preciso se Le Iene hanno deciso di inseguire Roberto Fico , cercando di fargli una serie di domande su precariato e lavoro in nero. Tra i grillini starebbe circolando qualche ...

'Lavoro nero' e 'morti bianche' in edilizia : controlli dei carabinieri nei cantieri del vibonese : Vibo Valentia " Si è conclusa, in provincia di Vibo Valentia, una vasta attività ispettiva disposta a livello nazionale nel settore dei cantieri edili e finalizzata al contrasto del "lavoro nero" ed ...

Bankitalia boccia il reddito di cittadinanza : “Distorsivo - potrebbe favorire il Lavoro nero” : Per i tecnici di via Nazionale, il reddito di cittadinanza proposto dal Movimento 5 stelle "può avere effetti distorsivi sul mondo del lavoro. Il RdC produrrebbe effetti disincentivanti sull'offerta di lavoro anche più accentuati, dato l'importo elevato del beneficio e la lunghezza indefinita del programma".Continua a leggere

Alla Banca d'Italia non piace il Reddito di cittadinanza : "Distorsivo e disincentivante al Lavoro" - e possibile volano all'occupazione in nero : Il Reddito di cittadinanza proposto dal Movimento 5 stelle è "distorsivo e disincentivante" per il mercato occupazionale. E rischia seriamente di favorire il lavoro in nero. La relazione che il Capo del Servizio Struttura economica di Banca d'Italia Paolo Sestito ha sottoposto lo scorso 9 aprile al Direttorio, il vertice dell'istituto composto da Ignazio Visco, dal Direttore generale e dai tre Vice direttori generali usa tutte le cautele ...

Turni massacranti e pagamenti in nero : ecco il Lavoro stagionale a Rimini : Turni massacranti e pagamenti in nero: ecco il lavoro stagionale a Rimini Quinta Colonna sulla riviera romagnola alla scoperta dei datori di lavoro furbetti Continua a leggere

