L’app che ti dice dove si trovano i figli 

Seek - L’app che riconosce piante e animali : In principio fu Shazam, poi arrivarono Style Match, Magnus e Record Player. Prima ancora che l’intelligenza artificiale debuttasse sugli smartphone, gli sviluppatori di queste app avevano già capito quale sarebbe stata la tendenza del futuro: cercare di dare una mano agli utenti per tutte quelle domande impossibili da fare a Google. Così, se Shazam ci aiuta a riconoscere la canzone che stiamo ascoltando, le altre servono per identificare ...

L’app ViewRanger guida gli escursionisti con mappe topografiche e realtà aumentata : ViewRanger è un'applicazione dedicata agli amanti delle escursioni che permette di scoprire migliaia di sentieri e percorsi grazie alle mappe topografiche navigabili tramite il GPS e i sensori dello smartphone e alla realtà aumentata. L'app permette di utilizzare la fotocamera dello smartphone per identificare i luoghi circostanti come monti e laghi e per orientarsi visualizzando i punti percorso e le frecce che indicano i sentieri da seguire ...

L’app Google Home integra finalmente la schermata con i promemoria : C'è voluto tempo, molto tempo a essere sinceri, ma alla fine la schermata con promemoria è arrivata all'interno dell'applicazione Google Home e quindi i promemoria possono essere gestiti facilmente in pochi clic da qui. L'articolo L’app Google Home integra finalmente la schermata con i promemoria proviene da TuttoAndroid.

L’app Autovelox Fissi e Mobili offre una navigazione con tachimetro e avvisi anche in background : Autovelox Fissi e Mobili è un'applicazione visualizza gli Autovelox Fissi, Mobili e le fotocamere ai semafori in tutta Italia ed Europa. L'app offre una navigazione con tachimetro e avvisi anche in background e ogni utente può contribuire inviando gli Autovelox. La funzione "trova auto" è in grado di rilevare automaticamente quando il veicolo è stato parcheggiato per ritrovarlo più facilmente. L'articolo L’app Autovelox Fissi e Mobili ...

Snip Insights : Microsoft sviluppa L’app che porta l’AI negli screenshot : Microsoft Garage continua a sfornare progetti sempre più interessanti sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nella vita quotidiana di tutti i giorni. L’ultima applicazione sviluppata dal team di ingegneri e ricercatori di casa Redmond si chiama Snip Insights e introduce il cloud di Azure e l’AI negli screenshot di Windows 10. Il tool è, infatti, capace di convertire un comune screenshot in un testo (ad esempio se ...

“È morto”. Musica in lutto : trovato senza vita. Il cantante era scomparso da qualche giorno e la sua band aveva lanciato L’appello. Ora la triste notizia : ”Mancherà la tua arte” : aveva 36 anni, e il suo corpo è stato ritrovato circa un giorno dopo la sua scomparsa: gli altri membri della band, chiedendo aiuto nelle ricerche, avevano detto che poteva essere in uno stato mentale “fragile”. La polizia non ha ancora chiarito le cause della morte, che però ha detto non essere sospetta. Scott Hutchison, cantante della band scozzese dei Frightened Rabbit, è stato trovato morto giovedì vicino a South Queensferry, poco a ...

Governo - Antonio Padellaro : “Ecco perché al posto di Salvini non vedrei di buon occhio L’appoggio esterno di Berlusconi” : “Fossi Salvini vedrei come grande preoccupazione l’appoggio esterno di Berlusconi”. Al Salone del Libro di Torino, Antonio Padellaro ha commentato con queste parole l’accordo tra M5S e Lega. “Forza Italia farà di tutto per dimostrare che l’alleanza Lega-M5S è innaturale così come Renzi ha tifato per la nascita di questo Governo, ma evidentemente ha giocato sul tanto peggio tanto meglio” L'articolo Governo, Antonio Padellaro: “Ecco perché ...

Come Telegram è diventata L’app per tutto ciò che è illegale : Fino all’arrivo della crittografia end-to-end su Whatsapp, se volevi scambiarti un messaggio in privato con la certezza di non poter essere rintracciato, dovevi affidarti a Telegram. L’app fondata nel 2013 da Nikolai e Pavel Durov è emersa agli onori della cronaca per la tutela della privacy degli utenti a colpi di chat segrete, notifiche in caso di screenshot e una cifratura dei messaggi a prova di hacker: un trittico di ...

Smartplace - L’app che segnala le caffetterie in cui puoi lavorare : Un freelance subissato di mail e appuntamenti vari ed eventuali in giro per la propria città ha bisogno sostanzialmente di due cose: una connessione wi-fi per poter continuare a lavorare anche fuori casa e un buon caffè in grado di ristorare l’animo e mantenerlo vigile. Per questo a Milano è stata presentata ufficialmente Smartplace, una nuova app pensata proprio per lavoratori autonomi e start-up in grado di segnalare quei bar e quei luoghi di ...

L’app 9cam permette di realizzare scatti perfetti con regolazioni automatiche : 9cam permette di scattare foto con un'unico tocco senza la necessità di impostare filtri, regolare l'esposizione o la luminosità, grazie al sistema Live Filter che si occupa di tutto in automatico. L'app mette a disposizione dell'utente 9 filtri sorprendenti, dei filtri Smart Live che regolano automaticamente e in tempo reale i parametri per ogni scena e la possibilità di applicare un elegante effetto sfocatura regolabile. L'articolo ...

Xiaomi Italia lancia L’app Mi Community Italia - la casa di ogni Mi Fan che si rispetti : A un paio di settimane dall’arrivo della Mi Community Italiana, il punto di ritrovo per i fan Xiaomi del Bel Paese, ecco arrivare […] L'articolo Xiaomi Italia lancia l’app Mi Community Italia, la casa di ogni Mi Fan che si rispetti proviene da TuttoAndroid.

Velisti dispersi - L’appello della moglie di Revello : continuate le ricerche : Sono state sospese ieri sera le ricerche dei due Velisti dispersi nell’Atlantico dal 2 maggio, Aldo Revello e lo skipper Antonio Voinea: Rosa Cilano, moglie di Revello, ha lanciato un appello per continuare le ricerche, perché “ci sono infiniti casi di persone che sono sopravvissute su una zattera anche oltre 70 giorni. Faccio appello al Governo e al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella perche’ facciano pressioni sulle ...

OneDrive per Android : adesso è possibile spostare L’app nella scheda SD : Microsoft ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento per l’applicazione ufficiale di OneDrive sviluppata per Android portandola alla versione 5.9. L’aggiornamento introduce alcuni fix di bug e una sola ma importantissima novità che sicuramente farà comodo a tutti coloro che possiedono uno smartphone con uno spazio di archiviazione abbastanza ridotto. Stiamo parlando della possibilità di spostare automaticamente l’applicazione ...

Essential rilascia un aggiornamento per L’app “Camera” che ne migliora la velocità di scatto : Essential ha rilasciato su Play Store un importante aggiornamento per l'applicazione "Camera" che va a migliorare la velocità di scatto per tutte le modalità disponibili, inclusa la "Burst mode". Contenti, vero? L'articolo Essential rilascia un aggiornamento per l’app “Camera” che ne migliora la velocità di scatto proviene da TuttoAndroid.