L' addio al calcio di Andrea Pirlo 50mila a San Siro per la notte del maestro

Gigi Buffon al PSG/ addio al calcio italiano con stoccata : "Nazionale? Ecco perché non farò la partita d'addio" : Buffon al Paris Saint Germain, mercoledì l'annuncio? Per l'ormai ex juventino pronto un ricchissimo biennale per lanciare l'assalto alla Champions con i transalpini(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 16:32:00 GMT)

Calciomercato Lazio - Immobile apre le porte ad un possibile addio : Calciomercato Lazio – La Lazio è reduce dalla pesante sconfitta davanti al pubblico amico contro l’Inter che ha negato la possibilità di disputare la prossima Champions League, per questo motivo non sono da escludere cessioni eccellenti come Milinkovic-Savic ed Immobile. Ecco le parole dell’attaccante: “Al mercato ci pensano i miei agenti, io sono tranquillo. Alla Lazio sto bene e questo club mi ha dato tanto. Certo però ...

La Notte del Maestro - l’addio al calcio di Andrea Pirlo : San Siro in visibilio - “una vera e propria educazione sentimentale del tifoso” : “Da quando Baggio non gioca più… non è più domenica“, canta Cremonini in Marmellata #25. Avessimo voglia di canticchiarla oggi, dopo aver visto lo spettacolo in scena ieri sera a San Siro, si potrebbero aggiungere al ritornello di questa canzone alcuni nomi, “da quando Baggio e Del Piero e Totti e Ronaldo e Shevchenko e Maldini e Vieri e Inzaghi e Nesta e Zanetti e Buffon e altri ancora non giocano ...

