La tragedia di Francavilla | parla il negoziatore «Filippone diceva | ‘Ho fatto gesti

Francavilla : avvolto in un biglietto il mistero della tragedia ? : Fausto Filippone è l'uomo di 49 anni, che lo scorso 21 Maggio si è lanciato- uccidendosi- [VIDEO] da un cavalcavia dell'autostrada A14, dopo aver gettato la figlia Ludovica di dieci anni, un salto di ...

Il mistero della tragedia di Francavilla forse nascosto in un biglietto : Fausto Filippone è l'uomo di 49 anni, che lo scorso 21 Maggio si è lanciato- uccidendosi- da un cavalcavia dell'autostrada A14, dopo aver gettato la figlia Ludovica di dieci anni, un salto di quaranta metri. Per sette ore è rimasto aggrappato ad una rete di recinzione, mentre le forze dell'ordine tentavano una mediazione per farlo desistere, con il corpo della piccola Ludovica che giaceva inerme sotto di lui. Perché nessuno si è avvicinato alla ...