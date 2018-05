La storia di Laura | «Se non avessi abortito | avrei distrutto la mia vita»

vanityfair

(Di martedì 22 maggio 2018)voleva diventare mamma, ma non in quel momento. Non quando lei e il marito erano rimasti senza lavoro, non mentre quella difficile situazione economica minacciava anche il rapporto. «Un bambino avrebbe dato il colpo di grazia al mio matrimonio». L’aborto è stato, per lei, «l’unica scelta possibile». Oggi, che sono passati esattamente quarant’anni dall’entrata in vigore della legge 194/78, che regola l’interruzione di gravidanza, depenalizzandola e disciplinandone le modalità di accesso,ci ha raccontato la sua esperienza. Le costa molto parlarne, ma ha deciso di farlo «per ricordare a tutte coloro che hanno scelto di interrompere la gravidanza che non sono sole, e per chiedere alle istituzioni spazi più idonei, dove la privacy sia più tutelata». Stabilire che cosa fare è stata la scelta più difficile della sua, masapeva di non poter tenere quel bambino. Piangeva, ...