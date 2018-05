La sorprendente scienza della felicità

vanityfair

(Di martedì 22 maggio 2018) La ricercaè d’obbligo. È questo il primo punto dell’indagine di Nancy Etcoff, psicologaMedical School di Harvard. Tutti vogliono essere felici, nessuno può fare a meno di desiderarlo. Siamo programmati per cercare la: non per godercela ma per volerne sempre di più. Su Amazon si possono trovare più di 2.000 titoli con consigli sui sette pilastri, le nove scelte, i dieci segreti, i 14.000 pensieri che dovrebbero dare la. Tutti, instancabilmente la cercano, in moltissimi modi, uno tra i tanti è l’automedicazione, non a caso il Prozac è stato il primo farmaco di grande successo. Era pulito, efficiente, non c’era sballo, non c’era davvero nessun pericolo. Nel 1995, la vendita di droghe illegali aveva un giro di 400 miliardi di dollari, e rappresentava l’8% del commercio mondiale, più o meno come il petrolio e la benzina. Queste vie ...