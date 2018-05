La Serie A chiude in bellezza | record di spettatori all’ultima giornata

La Serie A chiude con il record di spettatori : La Serie A stabilisce il nuovo record stagionale relativo alle presenze negli stadi. Oltre 321mila tifosi, informa la Lega Serie A, hanno assistito alle gare dell'ultima giornata di campionato , 32.

Il Napoli chiude a quota 91 punti 2-1 al Crotone - calabresi in Serie B Sarri s'inchina alla curva : «Resta» : Il Napoli onora l'ultima gara di campionato e non fa sconti al Crotone, che retrocede in serie B complice la vittoria della Spal sulla Sampdoria. Gli azzurri chiudono il campionato con la...

Serie A 2018 : Inter-Sassuolo 1-2 - tracollo a San Siro. Champions League lontana - la Lazio può chiudere i conti : Clamoroso tracollo dell’Inter nell’anticipo della 37^ giornata di Serie A. Davanti ai 70000 spettatori dello Stadio San Siro, i nerazzurri sono stati clamorosamente sconfitti dal Sassuolo per 2-1 e si allontanano dalla Champions League: gli uomini di Spalletti dovevano vincere per giocarsi poi tutto nello scontro diretto finale con la Lazio ma ora i capitolini hanno tra le mani il match point. I biancocelesti, infatti, se domani ...

NBA 2018 : Boston batte Philadelphia in gara-5 e chiude la Serie. Ora la sfida con Cleveland : I Boston Celtics si sono qualificati alla loro seconda finale consecutiva della Eastern Conference. L’avversaria sarà lo stesso dello scorso anno, i Cleveland Cavaliers di LeBron James. Nella notte i verdi hanno battuto Philadelphia per 114-112 in gara-5, chiudendo quindi la serie sul 4-1. Il successo decisivo è arrivato in volata. I 76ers hanno venduto cara la pelle e tutto si è risolto a 2.4″ dalla fine, quando Marcus Smart ha ...

Serie A : Venezia chiude in testa - Orlandina in A2 : ROMA - Solo all'ultima giornata di regular season, il campionato di Serie A ha emesso i propri verdetti definitivi. In testa chiude Venezia, che al Taliercio ha regolato Milano nello scontro diretto ...

Diritti tv - Mediaset perde anche l’asta per la Coppa Italia : senza Serie A - si chiuderà l’epoca del calcio sui canali del Biscione : La fine di un’era, iniziata con la Copa de Oro 1980. È questo il rischio che Mediaset corre dopo aver perso l’asta per trasmettere i match di Coppa Italia del prossimo triennio, acquistati dalla Rai. Con le conseguenti preoccupazioni della redazione sportiva di Premium, 41 giornalisti a contratto più i collaboratori, che senza calcio da trasmettere non avrà senso di esistere. Quasi quarant’anni di calcio in tv, spesso in ...

Calcio - Serie C : il Piacenza chiude ottavo e affronterà la Giana ai play-off : Sarà proprio la Giana l'avversario del Piacenza ai play-off Il commento di mister Franzini CLICCA QUI PER ASCOLTARCI IN STREAMING Entrano Romero e Franchi per Pesenti e Corazza 63 Corazza aggancia il ...

Serie A - 36^ giornata : si parte con Milan-Verona - chiude Cagliari-Roma : Tutto pronto per il calcio d’inizio della 36^ giornata di Serie A. Si partirà con Milan-Verona, calcio d’inizio ore 18:00. Rossoneri obbligati alla vittoria per tenere vivo il sogno Europa League. Gattuso si affiderà al solito 4-3-3, con un unico dubbio offensivo: Cutrone resta in vantaggio su Andre Silva. Occhio anche al Verona, chiamato alla […] L'articolo Serie A, 36^ giornata: si parte con Milan-Verona, chiude Cagliari-Roma ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : si chiude la regular season. Milano-Rapallo decide il quarto posto - Messina per evitare la retrocessione diretta : L’ultima giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile emetterà gli ultimi verdetti: su due campi si giocherà per la salvezza, sugli altri due si giocherà per i posti dal quarto al sesto, che completeranno la griglia play off. Roma, che riposa, è già certa del terzo posto, mentre Catania e Padova, già certe, rispettivamente, di primo e secondo posto, saranno arbitri della corsa alla salvezza. Le etnee ospiteranno il Messina, che per ...

Virtus Arechi prova a chiudere la Serie a Senigallia. : La Renzullo Lars Virtus Arechi Salerno è pronta per scendere in campo per la gara 2 dei quarti di finale dei play off del campionato di serie B Old Wild West , in programma giovedì 3 maggio, alle ore ...

39 milioni di euro - il Napoli chiude un doppio grande colpo dalla Serie A? Video : L'ultimo turno del campionato italiano di #Serie A ci ha regalato alcuni importanti risultati che potrebbero indirizzare definitivamente i destini di alcune squadre. La sconfitta del Napoli a Firenze e il successo della Juventus nel derby d'Italia contro l'Inter, infatti, suonano tanto come una sentenza e per i partenopei il sogno dello scudetto si fa, dunque, sempre più arduo. Nel frattempo, però, si continua a pianificare il futuro e, mentre ...

