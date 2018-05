La scelta di Sara Affi Fella è Lorenzo o Luigi? Uomini e Donne | registrazione cancellata

Uomini e Donne : annullata la scelta di Sara Affi Fella : Sara Affi Fella di Uomini e Donne: cancellata la scelta Questa settimana Sara Affi Fella di Uomini e Donne avrebbe dovuto scegliere. Tuttavia, proprio poco fa, il blog IlVicolodelleNews.it ha rivelato, che la scelta è stata inspiegabilmente annullata. Una notizia, che ovviamente ha già creato molto rumore sui social. Per quale motivo la scelta di Sara Affi Fella di Uomini e Donne è stata annullata? Come detto pocanzi non è dato saperlo, ma il ...

Registrazione Uomini e donne 22 maggio - la scelta di Sara : ecco cos'è successo Video : ecco la scelta di Sara a Uomini e donne: la Registrazione in diretta . Possiamo svelarvi che in questi giorni Sara Affi Fella ha gia' registrato le sue ultime esterne all'interno della fatidica villa di Uomini e donne, che in questi mesi ha gia' accolto Nicolò Brigante ma anche Nilufar Addati. Anche lei ha scelto di portare Lorenzo e Luigi in questa struttura per conoscerli un po' meglio e forse anche per mettere alla prova colui ...

Registrazione Uomini e donne 22 maggio - la scelta di Sara : ecco cos'è successo : Grande attesa per la prossima Registrazione di Uomini e donne trono classico di questa settimana, durante la quale ci sarà fatidica scelta finale di Sara Affi Fella. Le anticipazioni ufficiali sul programma di Maria De Filippi rivelano che la tronista porterà a termine il suo percorso all'interno dello studio del dating show di Maria De Filippi e lo farà rivelando il nome del corteggiatore con il quale intende costruire un futuro. Noi seguiremo ...

LA scelta DI SARA AFFI FELLA È LORENZO O LUIGI?/ Uomini e Donne - registrazione in studio o in villa? : Sembra che la tronista SARA AFFI FELLA sia pronta per la SCELTA. Tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi e un'importante decisione. Chi sceglierà tra Luigi e LORENZO?(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 11:19:00 GMT)

Uomini e Donne oggi : Sara annuncia la scelta in lacrime : oggi Uomini e Donne: Sara pronta alla scelta tra Lorenzo e Luigi, l’annuncio La nuova settimana di Uomini e Donne parte con il Trono Classico. Dopo aver visto la scelta di Nilufar Addati, sembra sia arrivato il momento di Sara. La bellissima tronista ha infatti deciso di portare a termine il suo percorso trascorrendo un […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Sara annuncia la scelta in lacrime proviene da Gossip e Tv.

UeD - Luigi sarà la scelta di Sara Affi Fella? L'indizio Video : Arrivano nuove sorprendenti news da uno dei troni più avvincenti e ti di quest'ultima stagione televisiva di Uomini e donne. Qualche ora fa infatti Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi [Video] hanno forse anticipato con un loro gesto social chi Sara' la scelta di Sara Affi Fella. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. Chi Sara' la scelta di Sara Affi Fella? Da qualche settimana a questa parte i troni di Uomini e Donne sono una delle cose più ...

UeD - Luigi sarà la scelta di Sara Affi Fella? L'indizio : Arrivano nuove sorprendenti news da uno dei troni più avvincenti e seguiti di quest'ultima stagione televisiva di Uomini e Donne. Qualche ora fa infatti Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi hanno forse anticipato con un loro gesto social chi sarà la scelta di Sara Affi Fella. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. Chi sarà la scelta di Sara Affi Fella? Da qualche settimana a questa parte i troni di Uomini e Donne sono una delle cose più ...

La scelta «femminista» di Meghan : entrerà da sola in chiesa - poi ci sarà Carlo Gli sposi alla vigilia : foto : La decisione senza precedenti della futura sposa: farà da sola quasi tutto il percorso all'interno della chiesa, Carlo la accompagnerà solo fin sull'altare

Uomini e Donne - trono classico : SARA - la scelta in villa o in studio? : La stagione di Uomini e Donne in corso è ormai agli sgoccioli e, tra ritiri e scelte finali, sale la curiosità per capire chi preferirà SARA Affi Fella tra Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni, i due corteggiatori rimasti nel suo parterre; l’ex partecipante di Temptation Island ha infatti annunciato, nel corso dell’ultima registrazione del programma (avvenuta il 15 maggio 2018), di essere pronta per indicare il nome del suo eventuale ...

La scelta di Sara è Lorenzo o Luigi?/ Uomini e Donne : si avvicina la decisione finale - sorprenderà tutti? : La scelta di Sara Affi Fella è Lorenzo Riccardi o Luigi Mastroianni? Trono classico di Uomini e Donne: si avvicina la decisione finale, sorprenderà tutti? Vedremo...(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 08:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Lorenzo Riccardi è la scelta di Sara? Dichiarazione e prova prima della villa (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella, nelle sue ultime esterna la conferma che la scelta sarà Lorenzo Riccardi e non Luigi Mastroianni?(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Chi sceglie Sara Affi Fella? "Merita una scelta sincera come lei" (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Anche Sara Affi Fella si prepara la scelta, ma chi sarà? Federico Mastrostefano è convinto: "Sarà Lorenzo, ma..."(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne news : Nilufar vicina alla scelta - il gesto di Sara Affi Fella : Uomini e Donne news: Nilufar Addati annuncia la sua scelta e Sara Affi Fella fa un gesto importante A Uomini e Donne, attraverso un video speciale, Nilufar Addati ha annunciato di essere pronta a fare la sua scelta, che ricadrà o su Giordano Mazzocchi o su Nicolò Ferrari. I due corteggiatori sono riusciti a colpire […] L'articolo Uomini e Donne news: Nilufar vicina alla scelta, il gesto di Sara Affi Fella proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne/ Sara Affi Fella avvistata : la decisione su Lorenzo e Luigi prima della scelta (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella in viaggio verso Milano: sorpresa per Lorenzo Riccardi? La decisione della tronista prima della scelta(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 07:35:00 GMT)